La temporada 4 de “Stranger Things” presentó a un nuevo villano: Vecna. Esta criatura consigue distinguirse de otros de los casos de estudio del Laboratorio de Hawkins por sus poderes: tiene la capacidad de controlar las mentes de las personas, conocer sus secretos y jugar con sus traumas a través de la telequinesis.

Antes de sus asesinatos en 1986, Vecna fue responsable de la masacre de Hawkins Lab en 1979 y mató a su madre y hermana veinte años antes. Este monstruo persigue psicológicamente a sus víctimas con su pasado traumático durante días antes de romperles psíquicamente los huesos y sacarles los ojos.

En la temporada 4 de “Stranger Things”, Vecna apunta a cuatro víctimas para abrir una brecha entre Upside Down y Right Side Up. Tiene éxito en su misión hasta que Eleven (Millie Bobby Brown) revive a Max (Sadie Sink) antes de que la Puerta esté completamente formada. En ese sentido, te contamos teoría que explica explica cómo Vecna elige a sus víctimas.

Jamie Campbell Bower como Vecna durante la cuarta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VECNA ELIGE A SUS VÍCTIMAS EN “STRANGER THINGS”?

La temporada 4 de “Stranger Things” reveló que Vecna no asesina a la gente por el simple gusto de hacerlo, sino porque cada vez que mata a alguien, lo “consume”, lo que le da más fuerza.

Vecna (Jamie Campbell Bower) era originalmente conocido como Henry Creel, o 001, en Hawkins Lab antes de que Upside Down lo corrompiera y lo desfigurara.

No es del todo obvio por qué Vecna se dirige a los adolescentes traumatizados de Hawkins en la temporada 4 de “Stranger Things”, pero una teoría proporciona una explicación plausible de que el programa probablemente implica.

Vecna tiene la capacidad de controlar las mentes de las personas, conocer sus secretos y jugar con sus traumas a través de la telequinesis (Foto: Netflix)

Según el portal Reddit, las víctimas de Vecna lo están alimentando y podrían ser la respuesta a cuán poderoso será en la temporada 5.

Vecna de “Stranger Things” puede abrir un portal Upside Down en cada sitio de asesinato, con cuatro portales eventualmente convirtiéndose en una gran puerta Upside Down. Sin embargo, las iteraciones psicológicas de los cuerpos de las víctimas permanecen en Mindscape.

De izquierda a derecha Nancy (Natalia Dyer), Dustin (Gaten Matarazzo), Steve (Joe Keery), Eddie (Joseph Quinn), Robin (Maya Hawke), Erica (Priah Ferguson), Max (Sadie Sink) y Lucas (Caleb McLaughlin); quienes desde Hawkins intentarán detener a Vecna.

Por su parte, el portal “Screenrant” señala que queda por responder si los cuerpos todavía están allí en “Stranger Things” después de que se abrió la puerta en la temporada 5, pero algunas pistas de la temporada 4 insinúan por qué estaban allí en primer lugar.

Vecna se enfoca en víctimas traumatizadas porque construye para él un pozo de recuerdos tristes y enojados de donde sacar. Con cada víctima, la criatura puede volverse gradualmente más poderoso.