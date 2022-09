Steve Buscemi es una estrella del cine y la televisión con una carrera maravillosa. Ha participado en grandes producciones como “Los Soprano” y “Reservoir Dogs”, pero tampoco se ha negado a hacer papeles cómicos, ligeros. Tiene personajes para todos los gustos en la ficción. Sin embargo, hay una faceta que pocos conocen del intérprete: ha sido bombero en Nueva York.

El artista estadounidense de 63 años mantuvo un dato oculto por mucho tiempo: ayudó en los trabajos de búsqueda y rescate de supervivientes durante los atentados del 12 de setiembre de 2001.

La celebridad no se tomó ni una fotografía ni buscó la prensa: siempre rechazó hablar de su labor en el fatídico día. Han tenido que pasar muchos años para que diera detalles de lo que pasó en ese entonces.

¿Cómo inició esta faceta poco conocida de Buscemi? Aquí te contamos el camino que tomó el actor para convertirse en un bombero y cómo fue su labor en el World Trade Centre hace más de dos décadas, un evento que todavía le afecta.

Steve Buscemi interpretando a Mr. Pink en "Reservoir Dog" de Quentin Tarantino (Foto: Miramax Films)

¿CUÁNDO STEVE BUSCEMI SE CONVIRTIÓ EN BOMBERO?

Antes de que sea una estrella de Hollywood, Steve Buscemi se sumó al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY). Lo hizo cuando solo tenía 18 años, en 1976, trabajando con este cuerpo de emergencia durante la década de 1980. Su desempeño se dio durante cuatro años en Little Italy de Manhattan, uno de los más solicitados de la ciudad.

Luego, buscó su camino como actor, pero nunca se desvinculó de los hombres de rojo. Durante los siguientes años, ya con una carrera consolidada, fue el coproductor del documental “A Good Job: Stories of the FDNY” y productor ejecutivo de “Dust: The Lingering Legacy of 9/11″, donde se cuentan la labor y los problemas de salud que sufren los hombres de rojo.

También ha formado parte de eventos sindicales y otras reuniones en los que ha podido aportar con su ineludible influencia. Su perfil como un ciudadano tampoco han faltado en sus visitas al FDNY, saludando o dando apoyo a los voluntarios. Y, al parecer, siempre fue así porque en 2001, en medio de la peor emergencia de la historia de su país, buscó reincorporarse a los bomberos para ayudar a rescatar al mayor número de personas atrapadas tras el atentado.

Fotos panorámicas del 11 de setiembre en Estados Unidos (Foto: EFE)

¿CÓMO FUE EL TRABAJO DE STEVE BUSCEMI DURANTE EL 11 DE SETIEMBRE?

En el podcast WTF With Marc Maron, Steve Buscemi contó que, al enterarse de la tragedia, llamó a la estación para sumarse a los trabajos de rescate, pero nadie le contestaba. De inmediato, se dirigió a su antigua compañía y preguntó directamente si podía sumarse a los esfuerzos de salvar vidas. Primero lo miraron con extrañeza y luego aceptaron sus intenciones.

De esta manera, el actor estadounidense trabajó el cinco días, contando el 11 de setiembre, en turnos de 12 horas para ayudar en el rescate de sobrevivientes de los atentados. Hizo todas las labores posibles y urgentes dentro de los equipos de emergencia. A pesar de que no sufrió mayores molestias en su salud, la experiencia sí quedó impregnada para siempre en su ser.

“No he experimentado ningún problema de salud y me hice un chequeo, pero definitivamente, sí, ¿estrés postraumático? Absolutamente. (...) Solo estuve allí como cinco días, pero cuando dejé de ir y traté de vivir mi vida de nuevo, fue muy, muy difícil”, manifestó en la citada entrevista.

Agregó que, hasta la actualidad, todavía siente que se encuentra en medio de la mayor emergencia que le tocó asistir como bombero. “Hay momentos en los que hablo sobre el 11 de septiembre y estoy ahí de nuevo. (...) Empiezo a ahogarme y me doy cuenta, ‘Ah, esto sigue siendo una gran parte de mí’”, explicó.