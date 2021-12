En los últimos días, uno de los integrantes del “Grupo Firme” está dando que hablar y no por su talento musical, sino por un escándalo relacionado a su vida privada. Estamos hablando de Eduin Caz, fundador y vocalista de la banda creada en 2014.

El cantante de 27 años es conocido por su trabajo y por la cercanía que tiene con sus seguidores en las redes sociales, donde comparte diversas fotografías junto a su familia, conformada por su esposa Daisy Anahy y sus hijos Geraldine y Gerardo.

Son más de 12 años de relación los que el intérprete de “El Tóxico” tiene con Daisy Anahy, aun con una infidelidad de por medio. El nombre de la fémina con la que el cantante engañó a su esposa es Stephanie Hernández, una joven que está ganando relevancia con esta controversia.

Eduin Caz nació el 30 de julio de 1994, actualmente tiene 27 años (Foto: Eduin Caz / Instagram)

¿QUIÉN ES STEPHANIE HERNÁNDEZ?

Tras admitir la infidelidad a su esposa, Eduin Caz reveló que Hernández es originaria de Ciudad Juárez. De acuerdo a las declaraciones del cantante, la mujer lo amenazó con contar la aventura que tuvieron años atrás, por esa razón, él mismo tomó el valor para contárselo a su esposa.

“Yo mismo (le enseñé el video) a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video, quería dinero. Le dije: ‘No, no te voy a dar dinero’. Preferí enseñarselo yo a mi mujer. Yo solucioné los problemas con mi mujer, acepté mi culpabilidad y lo que hice fue decirle: ‘Esto pasó, aquí está’”, expresa Caz en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Captura del video publicado en TikTok por Stephanie (Foto: Stephanie Hernández / TikTok)

NO TIENE PROBLEMAS CON SU ESPOSA

Para sorpresa del público, Eduin señaló que este evento no causó mayor problema en su matrimonio, pues ha pasado mucho tiempo desde entonces. Así mismo, dio a entender que el principal motivo de Stephanie es ganar popularidad con sus declaraciones: “Eso es pasado, ya lo pisamos ella y yo. Detalles que yo no sé porqué la señorita los saca ahorita”.

Caz también aprovechó para criticar las amenazas de la joven y dejar en claro que la madre de sus hijos es la única mujer en su corazón:

“Mija, yo ni te topo y ni al caso, soy cantante. Haz lo que tú quieras, con tu vida, con tus redes sociales. Ya lo sacaste y ni modo; pero, gracias a Dios, yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa desde entonces [...] A mi esposa desde entonces la trato como reina, la voy a seguir tratando como reina y siempre va a estar para mí, yo voy a estar para ella”.

El día del bautizo de la hija menor del cantante, quien está acompañado de su familia (Foto: Eduin Caz / Instagram)

¿CÓMO SE DIO A CONOCER SU INFIDELIDAD?

Stephanie Hernández compartió un controversial video en su cuenta de TikTok, donde dio a conocer que Daisy Anahy la contactó para cuestionarle sobre la fidelidad de su pareja. Ante los comentarios de los internautas, la fémina subió otro video en el que muestra al cantante durmiendo a un lado de la cama con ella.

Pero eso no fue todo, Hernández también habló en su cuenta de Instagram sobre el encuentro que tuvo con Eduin. Según la joven, ella no conocía el estado civil del artista, por lo que no dudó en asistir a su encuentro en 2019, cuando el “Grupo Firme” se presentó en Ciudad Juárez.

“En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día de concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática... yo no tenía idea que se estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo. Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, sentenció Stephanie.