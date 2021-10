El pasado primero de octubre Stella cumplió 94 años y sus nietos le regalaron un vuelo en parapente. No fue la primera vez que la abuelita realiza esta actividad, ella ama volar y el parapente es lo que más la apasiona. En esta ocasión Stella se tiró por quinta vez, pero nunca deja de maravillarse con los paisajes y lo que le produce estar en el aire.

Stella explicó en un diálogo con Vivo Telefeque que no le importa el festejo, ni qué comerán durante su cumpleaños. A ella solo le importa reunirse con sus hijos y poder subirse un rato al parapente. Muy emocionada expresó: “Esta vez a mi hija le saqué el miedo y se animó a tirarse”.

@volarentucuman Cuando alguien te diga...👉 Ya es tarde, sos viejo@... No puedes hacerlo!!!! 👉😬 mira este vídeo! SI SE PUEDE ❤️ Stella a sus 94' ♬ The Nights - Avicii

“La primera vez cuando se dio la oportunidad pensaba que no podía porque ya era grande, pero los chicos de Loma Bola son excelentes. Ojalá pudiera tirarme sola”, manifestó Stella.

Al ser consultada sobre qué piensa cuando está en el aire, Stella respondió: “No puedo decir qué pienso, lo que sí me gustaría es tener unos ojos más grande para ver la maravilla que se ve desde ahí arriba no hay nada comparable a eso”, comentó.

“Mi nieto mayor se tiró en paracaídas solo y no me dijo nada, después le reclamé y me explicó que era peligroso y que más que uno se quebró la cadera”, contó.

Por último, al preguntarle sobre la clave para llegar a 94 años con tanta vitalidad, respondió: “Es confiar en Dios y en que no hay nada que hacer y hay que dejarlo todo en manos de Dios, ese es la clave”, finalizó.

