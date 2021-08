Star+: El próximo streaming que llegará al Perú

Por Carlos “McVicious” Moya – Surtido.pe

Desde el 31 de agosto llega a Latinoamérica el nuevo servicio de streaming, Star+, este servicio vendrá a reemplazar a Fox y sus demás canales, además tendremos algunos deportes disponibles. Ahora vamos a revisar la oferta que nos traerá este servicio y veremos sus pro y contras.

El principal diferencial de Star+ serán los deportes, siendo el primer servicio de streaming que ofrece estos como parte de su catálogo. Es así como podremos ver la Champions, la Libertadores, la Liga Española, La Liga Francesa, NFL, NBA, UFC y más. Quedaría confirmar si también transmitirán los programas de la WWE y shows PPV, ya que actualmente se transmiten por Fox Sports y Star Action de cable.

UFC

De ahí contaremos con el catálogo de películas y series que tenía FOX, como Deadpool, la 11va temporada de The Walking Dead, Family Guy, las más de 30 temporadas de Los Simpson, la serie de National Geographic, la tercera temporada de Genius donde conceremos la vida y carrera de Aretha Franklin, cintas galadornadas como NOMADLAND de Chloé Zhao y series propias como Love, Victor, Only Murders in the Building, la tercera temporada de Pose y más.

A niveles económicos, el plan de Star+ es el segundo más caro (S/. 37.90), siendo Netflix el más caro del país a un costo de S/. 44.90, sin embargo, hay un pack junto a Disney Plus que nos permitiría tener ambos servicios a S/. 44.90 mensual.

Los Simpsons, familia completa.

Si tu gusto de TV va por deportes y películas, el paquete de Star+ tiene buenas opciones, además de la promo con Disney Plus te garantiza tener las series del momento para ver cuando quieras. Lo bueno que con este pack ya tendrías buena cantidad de contenido para ver en tus ratos libres, además el costo de tener hasta 3 servicios de streaming, sigue siendo más económico que su equivalente en cable, así que nuestra economía nos lo agradecerá.

