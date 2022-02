¿Stan Lee iba a “aparecer” en “Spider-Man No Way Home”? Cuando todo fanático del hombre araña acudía a ver una nueva película, una breve aparición del creador de las historietas de Marvel Comics, fomentaba un grito de sorpresa en la sala. Este filme tenía detalles que lo recordaban, pero no su tradicional cameo, aunque salió a la luz que este estuvo “pauteado”. ¿Quieres saber cuál era la escena separada para en honor al genio?

“Spider-Man No Way Home” fue dirigido por Jon Watts y se convirtió un fenómeno mundial en las salas de cine durante el 2021 y al creativo se le extrañó.

Era una costumbre, en las películas del Universo Marvel, las breves apariciones de Stan Lee. Fue repartidor en “Iron Man”; y conductor de un bus escolar en “Avengers, Infinity War”; por ejemplo. El creador del grupo de superhéroes que más alegrías le ha dado a Marvel Studios, siempre tenía sus cameos y “Spider-Man No Way Home”, que reúne a tres hombres araña, no iba a ser la excepción. Sin embargo, para tristeza de muchos, falleció el 12 de noviembre de 2018, a los 95 años, por lo que hubo cambios en el guion. Entérate más.

¿CUÁL ES LA ESCENA DEL CAMEO DE STAN LEE EN SPIDER-MAN NO WAY HOME?

La Casa de las Ideas hizo público el guion completo de “Spider-Man No Way Home”, protagonizada por Tom Holland. El libreto consta de 187 páginas, donde se puede ver al detalle las escenas que conforman la cinta.

De acuerdo con The Direct, se ha podido saber que en el guion estaba previsto un cameo de Lee, que se iba a dar en la última escena de la película, después de que todos los que han conocido a Spider-Man olvidasen quién es en realidad.

De acuerdo con el libreto, la secuencia es cuestión es en la que Peter entra a la cafetería donde trabaja MJ. “Se detiene afuera de la tienda de donas. Ahora con adornos navideños. Luces navideñas. Entra... Peter encuentra a MJ hablando y riendo con un cliente mayor, con un parecido a Stan Lee”, se cita en el guion original.

La idea era que MJ estuviera atendiendo a una persona muy parecida a Lee momentos antes de que entre Peter, pero eso no llegó a ocurrir.

Homenaje

Sin embargo, en la película hay detalles que rinden homenaje al gran artista. Cuando Peter activa su traje justo antes al primer contacto con el Doctor Octopus (Alfred Molina), se puede ver a lo lejos un taxi con las placas con el número 1228, que es la fecha de nacimiento de Lee (28 de diciembre).

“Spider-Man: No Way Home” tiene detalles en honor a Stan Lee (Foto: Sony Pictures).

¿CUÁL FUE EL PRIMER CAMEO DE STAN LEE?

Una investigación del portal Comic Book Resources detalla que la primera que Stan Lee ocurrió a comienzos de la década de 1980, cuando fungía de narrador de las caricaturas de El Increíble Hulk y de algunos episodios ocasionales de Spider-Man y sus Super Amigos.

En la primera película que apareció fue “El Juicio del Increíble Hulk”, estrenada para la televisión en 1989 y donde Stan Lee aparece como integrante del jurado. Ese mismo año, apareció como invitado especial en un episodio de los Muppet Babies, en el que se dejó cubrir de telarañas por uno de los protagonistas que se disfrazó de Spider-Man (que, siguiendo los pasos de su famoso creador, también hizo un cameo).

En cuanto a su primer cameo en la gran pantalla, se dio un año después (1990) en una película llamada “The Ambulance”, protagonizada por Eric Roberts. En esta cinta, Stan Lee tiene un breve papel como el editor del personaje principal, quien se muestra preocupado por su falta de entrega en la tarea que le asignó. También aparece el historietista Larry Hama, conocido por su trabajo en los comics de G.I. Joe, entre otros.