‘Spider-Man: No Way Home’ establece sutilmente el principal problema con los X-Men. El Universo cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) ha seguido el mismo tipo de formato intentando conectar a los diversos personajes, desde los Vengadores hasta los Eternos, en el mundo real. Eso condujo a algunas de las películas más interesantes de todas, ya que las repercusiones políticas de los Acuerdos de Sokovia destrozaron a los Vengadores en ‘Capitán América: Civil War’ .

Spider-Man es el único Vengador hasta la fecha que ha sido un adolescente en este universo compartido. Eso le ha dado a sus películas en solitario una sensación única en el MCU, pero a su vez, ha planteado serias dudas sobre si los Vengadores deberían o no permitir que se una a sus peleas de superhéroes.

Cuando Disney compró la mayor parte del imperio de cine y televisión de Fox, Marvel recuperó los derechos cinematográficos de los X-Men. Ahora solo es cuestión de tiempo antes de que los X-Men se unan al MCU, incluido Charles Xavier, su fundador. En los cómics, Charles Xavier es un hombre que fundó su Escuela para Jóvenes Dotados, donde entrenó a nuevos mutantes, cuyos poderes generalmente se activaban en la pubertad, en el uso de sus poderes. Sin embargo, Xavier no solo les enseñó cómo usar sus habilidades de manera segura; también les enseñó cómo hacer la guerra, entrenándolos en una sala de peligro y enviándolos en misiones de campo contra poderosos rivales como Magneto.

Suponiendo que Marvel Studios desee contar una historia de X-Men remotamente precisa de un cómic, la respuesta a la pregunta del agente Cleary de quién lo hace es clara: Charles Xavier.

Las películas de Fox nunca lucharon realmente con esta pregunta, aunque el Profesor X dirigía una escuela, la gran mayoría de los X-Men que vieron la batalla real eran adultos. Posteriormente, Fox retrocedió en la línea de tiempo de X-Men en X-Men: First Class, presentando una iteración más joven del equipo, pero en realidad nunca pensaron mucho en las implicaciones.

El enfoque del MCU en el mundo real significa que preguntas como esta son comunes. Así como en Spider-Man: No Way Home, las preguntas se plantean pero no se dan respuestas.

Marvel podría hacer de esto la clave para la versión de MCU de los X-Men, con un Charles Xavier mucho más oscuro que los retratados por Patrick Stewart y James McAvoy. Los cómics en realidad adoptaron este enfoque de los años 90, y los X-Men de Marvel Studios pudieron diferenciarse de sus predecesores de la pantalla grande al abrazar esta oscuridad desde el principio.