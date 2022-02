¿Qué sucedió en “Spider-Man: No Way Home”? La muerte de la tía May en la reciente película de Marvel fue un duro golpe para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sin embargo, este momento iba a suceder de un modo distinto, de acuerdo a Chris McKenna y Erik Sommers, guionista de la cinta que juntó a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Esto es lo que se sabe del plan original de la muerte del mencionado personaje.

El filme dirigido por Jon Watts fue un fenómeno mundial en las salas de cine durante el 2021. Y, a pesar de los meses transcurridos, en la actualidad, lo visto en la pantalla grande sigue generando grandes cuestionamientos.

Porque la película no solo tuvo como punto alto al retorno de los Hombre Araña y sus villanos, como el Duende Verde (Willem Dafoe) y Dr. Octopus (Alfred Molina), sino que generó otros conflictos en el universo del superhéroe arácnido.

Ahora el debate se ha detenido en el fallecimiento de la tía May en “Spider-Man: No Way Home” tras la revelación de los escritores de la trama que se vio en la pantalla grande. Muchos se han preguntado si lo que se planteó al inicio era un mejor final para ella.

La tía May en la saga de "Homecoming". (Foto: Sony Pictures)

¿CÓMO SE PLANTEÓ LA MUERTE DE LA TÍA MAY EN UN COMIENZO EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

La muerte de la tía May en “Spider-Man: No Way Home” iba a ser de otro modo en un comienzo, de acuerdo a los guionista de la película, Chris McKenna y Erik Sommers. No se tenía pensado que el Duende Verde la asesinara en la casa de Happy (Jon Favreau) sino que en una ambulancia. Esto se debió replantear por la pandemia del COVID-19 y sus protocolos de bioseguridad.

“Teníamos la idea de que, tal vez, iba a ser dentro de una ambulancia y teníamos una versión completa que se construyó en torno a eso, pero que no era práctica para filmar por el COVID-19″, declaró McKenna en una entrevista a Gold Derby.

Agregó que, de esta manera, tuvieron que ajustar todos los detalles con la aparición del peligroso coronavirus. “Entonces tuvimos que mover la escena, físicamente, a otro lugar mientras tratábamos de mantener todos los demás elementos funcionando. Tuvimos que hacer ajustes y ese es el tipo de cosas que suceden en la producción. Así que fue (complicado), pero me alegro de que haya resultado como lo hizo y que afectara a las personas de la manera que queríamos, que resonó, porque es muy importante para la historia de Peter y para su viaje”, detalló en la mencionada película.

La muerte de la tía May en "Spider-Man: No Way Home". (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁNTOS AÑOS TENÍA LA TÍA MAY EN “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Además, se debe tener en cuenta que en la trilogía de “Spider-Man” de Sam Raimi, el personaje era interpretado por Rosemary Harris; mientras que en las películas “The Amazing Spider-Man” lo hizo Sally Field. En esta tercera entrega conocida como “Spider-Man: No Way Home”, se observó a la actriz Marisa Tomei encarnando a la tía May, aunque mucho más joven.

Cabe señalar que Marisa Tomei tenía 52 años cuando participó en “Capitán América: Civil War”. En la primera película de Spider-Man la tía May tiene 53 años. Sin embargo, cuando Thanos hace el chasquido en “Avengers: Infinity War” le restó la mitad de la vida en el universo durante cinco años, siendo el año 2023, según screenrant.

Por otro lado, “Spider-Man: Lejos de casa” es ambientada en el 2024 y en ese entonces la tía May debería tener 60 años, aunque por la acción de Thanos todavía tenía 54. En ese sentido, “Spider-Man: No Way Home” inicia luego de “Spider-Man: Lejos de casa” y por ese entonces aún seguía teniendo 54 años de edad.

La actriz Marisa Tomei como la tía May. (Foto: Sony Pictures)

¿QUÉ PASARÁ EN EL DCEU ANTE EL ÉXITO DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Por otro lado, el rotundo éxito de “Spider-Man: No Way Home” significa un nuevo reto para el Universo Extendido DC, sobre todo por el próximo estreno de “The Flash”. En la competencia entre Marvel y DC, el multiverso de los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton serían las armas del segundo para hacerle frente éxito del tridente de Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield.

Sin embargo, la desventaja es notoria porque el pública relacionaría ese reencuentro de actores de Batman con lo que se ha visto en la pantalla grande en diciembre de 2021. Sin embargo, una posibilidad que no es tan descabellada es la inclusión del Batman de Christian Bale, el protagonista de la trilogía de Christopher Nolan.

Este es el reto que el DCEU encontraría entre 2022 y 2023 con los estrenos de “The Flash”, “The Batman” (con Robert Pattinson) “Shazam: Fury of the dioses”, “Aquaman and the Lost Kingdom” y “Black Adam”. La competencia, no obstante, será más beneficiosa por los seguidores tanto de Marvel como de DC.

Sony pictures lanzó por fin el tan esperado tráiler de la tercera película protagonizada por Tom Holland. En las primeras imágenes oficiales de Spider-Man: No Way Home, podemos ver el increíble regreso de Alfred Molina como el Doctor Octopus. (Fuente: Sony Pictures México)

FOTOS DE MARISA TOMEI EN INSTAGRAM