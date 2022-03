La falta de equidad de género en nuestra sociedad está reflejada en diversos ámbitos y el educativo no es la excepción a la regla. Estas diferencias se ven reflejadas en la tasa neta de matrícula femenina en educación superior, aunque se ha incrementado entre el 2005-2016, para el 2016, del 32,9% de estudiantes matriculados en carreras vinculadas a Ciencia y Tecnología, únicamente el 29.2% corresponde a mujeres.

El porcentaje de la presencia femenina en las ramas de la ciencia o ingeniería sigue siendo mucho menor que en sus pares masculinos. “Si hablamos del campo de la ciencia y tecnología, hay una gran diferencia: solo un 30% de las mujeres participa en este ámbito versus el 70% que son hombres”, comenta Bettit Salvá, ingeniera en Industrias Alimentarias y vicerrectora de la Universidad Le Cordon Bleu (ULCB).

Las mujeres “somos un tercio de la participación tanto en estudios, como en el liderazgo de cargos relevantes”, agrega Salvá, quien posee más de 25 años de experiencia en el rubro de ingeniería de alimentos. Además, quienes que ejercen la docencia en universidades privadas y públicas son de un 35% y 26%, respectivamente”.

Respecto a la investigación en ciencia y tecnología, y lamentablemente, el Perú se encuentra casi igual que hace 4 o 5 años atrás, solo se presenta una adición de 1% que dan las mujeres en esas ramas. Según Concytec, de 6884 investigadores, 4718 son hombres y 2166 mujeres, es decir, 69% son hombres y únicamente un 31% son mujeres.

“Un caso resaltante y que se da muy pocas veces es lo que ocurrió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que desde su constitución es la primera vez que tienen una rectora mujer. Se espera que esto pueda incentivar a más mujeres a ser candidatas a cargos como los que manejan usualmente los varones”, señala la vicerrectora.

PREJUICIOS DE GÉNERO EN EL CAMPO DE LA CIENCIA

El retraso en estos campos de estudio también se ven incrementados por las ideas machistas en el sector. Aún persiste la idea de que si contratan a mujeres, ellas solicitarán una licencia de maternidad, permisos u otras cosas que perciben como negativas o que afectan su desempeño laboral de algún modo. Salvá recuerda que ‘’cuando estaba embarazada por primera vez, mi jefe de ese entonces me dijo que me debería quedar en casa cuidando de mi bebé y no trabajando’'.

Debido a las carencias y desigualdades, muchas personas y entidades desean promover la participación de niñas y mujeres en rubros de ciencia, tecnología e ingeniería. Como el caso de Concytec, que promueve en los colegios, la participación de niñas para que se interesen más en estas carreras, las estudien y tengan más representación en las mismas.

“Gracias a la creación del Comité Pro Mujer en el 2019 por la misma institución, se han realizado actividades para otorgar reconocimiento a la equidad de mujeres en grupos de investigación. Por otro lado, promocionan a investigadoras para que estas puedan compartir sus casos de vida y así inspirar a más mujeres.” comparte la docente de la ULCB.

La especialista comparte que ha asesorado más de 30 tesis de pre y posgrado, comenta que de sus tesistas ‘’un 90% son mujeres, y que solo un 10% son hombres. Muchas de ellas son madres que quieren seguir estudiando y luchando. Así que siempre les digo que si se puede’'. La mayoría de ellas se interesan en alimentos saludables, ya que al tener pequeños hijos optan por desarrollar snacks y comidas saludables para ellos, lo cual es esencial para su crecimiento. También ha brindado cursos a la comunidad y gracias esto, ha podido conocer muchos casos de mujeres que salen adelante con sus negocios.

