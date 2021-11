¿Qué le pasó a Sofía Aragón? La conductora de “Venga la alegría” durante los fines de semana está complicada de salud, por una razón que parece insignificante. La actriz mexicana comunicó, a través de sus redes sociales, cuál es su condición más reciente y ha dado un poderoso mensaje a sus seguidores, para que no terminen como ella en una cama hospitalaria y con dificultades para respirar.

La ganadora del concurso Mexicana Universal 2019 la viene pasando mal aunque días atrás nada parecía ser tan grave. El domingo 14 de noviembre, estuvo en el programa de TV Azteca sin ningún inconveniente a la vista.

Sin embargo el presentador Rafael Serdán ya había compartido un video de Aragón en las grabaciones, describiendo que ella “se sentía mal”. La celebridad estaba cubierta en una manta. Parecía un juego pero había mucho de verdad detrás.

Porque Sofía Aragón ya venía sintiéndose mal pero no le prestó atención a sus síntomas. ¿La razón? Sus dos pruebas para detectar el COVID-19 salieron negativas, por lo que ella continuó con su rutina.

Sofía Aragón, Miss México 2019, sufrió de depresión. (Foto: Sofía Aragón / Instagram)

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A SOFÍA ARAGÓN DE “VENGA LA ALEGRÍA”?

Sofía Aragón compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram donde explicó que fue hospitalizada por una neumonía. Ella pensó que, al no estar contagiada por coronavirus, sus síntomas no reflejaban una gran preocupación pero se equivocó.

“Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas COVID que salieron negativas me confié y seguí con mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía en mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos”, contó.

Luego, agregó que “los tomé como una pequeña gripa estacional y la ignoré por completo. Hoy estoy en el hospital, tengo neumonía”. Por ello, pidió a sus seguidores que no se confíen con las reacciones del organismo, porque no todo está relacionado con el peligroso virus.

Sofía Aragón reporta que se encuentra hospitalizada por una fuerte neumonía que no es COVID. pic.twitter.com/hHcLPV6mN5 — Vaya Vaya (@vayavayatv) November 15, 2021

¿CÓMO FUE LA LARGA LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN DE SOFÍA ARAGÓN?

Luego de que Sofía Aragón, representará a México en el Miss Universo 2019 , la joven ha revelado en diversas entrevistas que padeció un fuerte episodio de depresión, y que es mentira que ella haya tratado quitarse la vida, así que esta es su versión de lo que vivió en el pasado.

En entrevista para el programa “Todo para la mujer”, Aragón manifestó que, a pesar de haber pasado un mal momento con este padecimiento, nunca atentó contra su vida.

“Siempre que yo he hablado he dicho que, si sufrí un episodio de depresión muy fuerte, ahorita escuché que estaban hablando justamente de eso, es una enfermedad silenciosa, a veces se considera una tristeza o un duelo; sin embargo, si es una enfermedad, pero nunca me intenté quitar la vida”, destacó.

Sobre cómo se sentía en esa época, la segunda finalista del certamen Miss Universo dijo: “Era incongruente lo que vivía con mis emociones, es que no era tristeza, es como falta de energía, o falta de colores, no sé cómo explicarlo”.

Por otra parte, en una reciente entrevista, Sofía Aragón reveló que luego de tomar unas vacaciones, piensa escribir una película y seguir escribiendo libros para ayudar a todas las mujeres de México.

