La telenovela estadounidense que causó sensación en el 2008 fue “Sin senos no hay paraíso”, una nueva versión de la serie colombiana “Sin tetas no hay paraíso”, basada en la novela homónima escrita por Gustavo Bolivar. La trama del programa gira en torno a Catalina Santana, una joven que por tener el cuerpo de sus sueños y salir de la pobreza se sumerge en el mundo de la prostitución y el narcotráfico, bajo la guía de su grupo de amigas que se hacían llamar “las chicas del barrio”.

Precisamente una de las mujeres que pertenece al equipo de trabajadoras sexuales liderado por Jessica Beltrán es Vanessa, quien fue interpretada por la bogotana Carolina Betancourt. Esta fémina asistía a todos los eventos organizados por grandes mafiosos para intercambiar sus servicios por mucho dinero que aparentemente le permitía darse una mejor vida.

La novela producida por RTI Televisión para Telemundo tuvo en su elenco a grandes actores y otros jóvenes talentos que apenas se daban a conocer, ese es el caso de Betancourt, quien posteriormente trabajó en “La Reina del Sur”. ¿Continuó en la actuación? ¿A qué se dedica actualmente? Descubre todo en las siguientes líneas.

La novela producida por RTI Televisión para Telemundo tuvo en su elenco a grandes actores y otros jóvenes talentos (Foto: Telemundo)

¿QUÉ PASÓ CON CAROLINA BETANCOURT?

Tras su paso por la pantalla chica, la actriz colombiana decidió cambiar el rumbo de su vida y se mudó a Miami, donde ha establecido a su pequeña familia. Betancourt dio un paso al lado de la actuación para formarse como agente inmobiliaria en Estados Unidos, empleo que ejerce en la actualidad. La bogotana compartió todos los detalles de esta nueva etapa en su canal de YouTube, donde planea crear contenido relacionado a su trabajo.

ES UNA AGENTE INMOBILIARIA

Con tres años de experiencia que respaldan su habilidad en el negocio, Carolina dio un salto profesional al unirse a una compañía de talla global. Esta nueva faceta la tiene muy emocionada y espera poder ayudar a quienes deseen adquirir una propiedad:

“Muchas de las personas ya me conocen como actriz, como modelo, como presentadora, pero ahora me estoy desempeñando como agente de bienes raíces aquí en la Florida. Actualmente estoy viviendo aquí en la Ciudad de Miami, así que todas las personas que estén interesadas en comprar su casa aquí en Miami me avisan, voy a estar aquí para ayudarles”.

¿POR QUÉ NO PARTICIPÓ EN “SIN SENOS SI HAY PARAÍSO”?

A pesar de haber disfrutado su paso por la telenovela y mantener una amistad cercana con sus compañeras, Betancourt no pudo ser parte de la exitosa saga de “Sin senos si hay paraíso” a causa de su apretada agenda.

“Por compromisos no pude estar en esta ocasión, pero muchas gracias por tanto cariño, por tanto amor, por recordar a Vanessa cuando la hice en Sin senos no hay paraíso. Para mí es muy gratificante saber que les gustó mi personaje”, señaló al respecto en 2017 en su cuenta de Instagram.