“No me he atrevido a usar juguetes anales todavía. Pero no me detengo, por eso digo todavía, hay que atreverse a todo”. Lo sostiene Silvanna Peraldo, la reina de los sex shop en Lima, una autodenominación que nace en plena entrevista, entre dildos, vibradores y sorprendentes juguetes sexuales que la CEO de Foreplay conoce muy bien. Habla a la franca. Porque el sexo no debe espantar a nadie.

¿Cómo han cambiado los hábitos de los hombres y las mujeres en el Perú respecto a los juguetes sexuales?

Empezamos hace cinco años y hace cuatro abrimos nuestra oficina. Al principio recibíamos a personas jóvenes y mujeres que buscaban algo para sorprender a su pareja, y hoy en día nuestro público es muy variado, pero especialmente en nuestras tiendas más antiguas nuestro público es mayor, un público maduro que se está atreviendo a gozar de su jubilación o de la vida en pareja. Vienen a comprar para sí mismos o para compartir con la pareja, pero ha cambiado el enfoque en general hacia uno mismo. Toda esta movida de “primero tú mismo y luego el resto” se evidencia en el negocio de los juguetes sexuales.

¿Las mujeres o los hombres compran más?

Las mujeres compran más, de manera presencial. Los hombres lo hacen más digital.

¿La pandemia ha hecho que las mujeres y los hombres exploren más su sexualidad?

Creo que ha sido consecuencia de que las opciones de entretenimiento son menores al no poder ir al cine, al teatro o viajar. Queda la diversión en la casa. Así como en los supermercados se acababa el polvo de hornear porque todo el mundo empezaba a hacer pasteles, así a nosotros se nos acababan los succionadores, los anillos, los lubricantes y todo lo que significaba experimentar en la casa. Durante la pandemia casi no vendíamos preservativos o juguetes para interactuar con la pareja de manera física, era más para jugar a la distancia. Hoy hemos vuelto a la normalidad en el sentido de que ya se está comprando lo que normalmente se vendía porque ahora ya la gente se está viendo de manera física con sus parejas. Pero hubo un impulso por confiar y comprar de manera digital. Antes nuestra venta era 95% en tienda y 5% en canales digitales, hoy en día nuestro negocio es 40% digital y 60% en tiendas.

¿Qué se está comprando?

Se compran muchos anillos vibradores, que se ponen en la base del pene y en el momento de la penetración estimulan el clítoris. Permite mucho el juego. Uno de los más vendidos son los succionadores, que también están enfocados en estimular el clítoris.

La gente está optando por cosas distintas

Más tecnológicas. Buscan que se controle con una aplicación, que sean recargables, ya no a pilas, ni cables; que te permita jugar a distancia, que tenga varios usos, que succione, que vibre, que estimule varios puntos de placer. Hay caramelos, gels y una serie de objetos que aumentan el placer.

¿Has probado los artículos?

Siempre me hacen esta pregunta y yo digo: “si los hubiera usado todos, tendría el cuerpo frito”. Porque nuestro stock es de, al menos, 500 distintos productos activos vendiendo y semanalmente nos llega uno nuevo.

¿Eres soltera o casada?

Casada, y por supuesto que los he probado, también soy clienta. He experimentado con algunos de los productos, lo mismo mi pareja. Pudimos incluir los juguetes como parte de nuestra dinámica.

¿El peruano es juguetón en la cama?

Sí, mucho más de lo que uno esperaría. Las expectativas fueron menores a la realidad, esperábamos tener cierto nivel de éxito en la marca y fue el doble. El público nos pide constantemente novedades; el reto no es solo tener un buen servicio sino tener un buen mix, y mantener la innovación.

Los penes gigantes de silicona o plástico que se ven en algunos sex shops, ¿se venden? ¿Son un mito o realidad?

Realidad. Te cuento una anécdota, la categoría anal era una que no conocía mucho. Cuando hicimos nuestra primera compra, fui modesta a conocer a los proveedores. A la siguiente compra fue online por el COVID y compré mirando el catálogo. Pedí dildos y estimuladores anales y me llegó un dildo por error del tamaño de mi brazo, y un túnel anal anchísimo. Lo primero que se acabó fue lo que compré por error. Ahí me di cuenta de que había un interés por estos productos. Y aunque son una parte pequeña de nuestra variedad, siempre mantenemos productos de este tipo a la venta y salen. Siempre se terminan acabando antes los más grandes que los más pequeños.

¿Y el público objetivo qué edad tiene?

El público que más compra, en manera presencial al menos, es mujer de entre 30 y 50. En digital, tenemos el mismo rango de edad, pero hombre.

Tienes seis tiendas, ¿en cuánto tiempo lo hiciste?

La primera tienda tiene cuatro años que queda en San Isidro. Miraflores se abrió un año después, luego llegamos a Plaza Norte, al mes en Lima y antes de la pandemia ya teníamos cerrado las negociaciones para Surco y Barranco.

¿Podría decirse que eres la reina del sex shop en Lima?

Por supuesto, soy la reina de los sex shop en Lima.

Silvanna Peraldo, CEO y co-founder de Foreplay

¿Cuál es la diferencia entre un vibrador y un dildo?

Una pregunta muy usual es “esta es mi primera compra, ¿qué me recomiendas?”. Tenemos un video listo para mandarle a esa persona. El dildo es un producto fálico, es decir, que se ve como un pene, y un vibrador es cualquier juguete que vibre, pero hay distintas formas, como las que son específicamente para estimular zonas externas, otro para zonas internas y otros para ambos al mismo tiempo. Uno de los más famosos es el Rabbit de Sex and the City. No tenemos solo uno, tenemos 40 diferentes.

¿Cuántas velocidades tiene un vibrador promedio?

El más sencillo tiene 7, de ahí llegas hasta el infinito… 20.

Autoficha

“Estudié Economía en la Universidad del Pacífico. Me había ido a estudiar justamente una maestría al extranjero y toda mi vida me dediqué a las finanzas. Mi vida siempre fueron los números, pero a nivel personal me encanta el arte, me apasiona la educación, nunca he dejado de estudiar”.

“Cuando mi socio me propuso empezar este negocio en un mercado con un producto que hemos abandonado de la manera en que nosotros lo teníamos conceptualizado, me propuse poner ahí todo lo que conozco y aquí estamos: viene siendo un éxito. Tenemos varias marcas y opciones”.

“Es hermoso traer productos de buena calidad que existían ya en el mercado a un buen precio, con un buen servicio y promoviendo la educación. Así dan ganas de salir de la cama, sabiendo que con tus ‘locuras’ la gente es feliz”.

