Corría el 2018 y Sheyla Rojas parecía haber encontrado al gran amor de sui vida en Pedro Moral. Ya llevaban un año de relación y todo estaba listo para dar el siguiente paso. Es así que el empresario decidió pedirle la mano en una romántica cena que fue muy comentada en su momento. Sin embargo, los planes se cancelaron y la pareja finalmente terminó por separarse, con escándalo de por medio.

Pedro Moral fue prometido de Sheyla Rojas hasta que cancelaron intempestivamente la boda por “mutuo acuerdo”. Sin dar mayor explicación que eso, la pareja se distanció, pero tiempo después, en “El valor de la verdad”, Moral contó los detalles de lo sucedido. En aquella edición del programa de Latina, el empresario reveló que la modelo perdió el interés de casarse con él por factores económicos.

Después de las polémicas declaraciones, la popular ‘Shey Shey’ salió enfrente a contar su verdad. “Mi relación con Pedro no terminó porque tuviera o no dinero. Me parece absurdo que se diga eso, me parece un tema tonto. Yo soy consciente y sé las cosas que pasan en una relación. Se da: a veces tienes, a veces no tienes”, contó en aquella oportunidad.

Pedro Moral y Sheyla Rojas estuvieron cerca del matrimonio, pero tras un escándalo la pareja decidió dar marcha atrás. Esto ocurrió en 2018 (Foto: América TV|Sheyla Rojas/Instagram)

PEDRO MORAL LE PIDIÓ MATRIMONIO A SHEYLA ROJAS

Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y aunque siguieron sus vidas por caminos diferentes, esta fue una de las relaciones que estuvieron de moda y que fueron tocadas en casi todos los programas de espectáculo del Perú, con reportajes de la pareja de su día a día, donde se juraban amor eterno. Precisamente, la vez que Pedro Moral le pidió la mano a Sheyla Rojas, es uno de los temas más comentados en su momento. ¿Cómo fue?

Fue durante la emisión de “Gisela busca...”, donde Pedro Moral contó que se enamoró de Sheyla Rojas desde que la conoció. “Me enamoro de ella porque la conozco, conozco su historia, me integré con ella. Antoñito (hijo de Sheyla y Antonio Pavón) también tiene mucho que ver porque yo nunca había salido con una mujer que tenga un hijo”, comentó.

Asimismo, en diversas entrevistas, Sheyla confesaba que Moral era “el amor de su vida y que estaba feliz de formar junto a él su familia”. Fue a finales de 2018 que la modelo sorprendió a todos con el anuncio de su matrimonio con el empresario.

Sheyla Rojas y Pedro Moral el día que anunciaron su matrimonio (Foto: Sheyla Rojas/Instagram)

“Desde la mañana empezó con las sorpresas, 12 sorpresas... Siempre me decía que quería tener una familia, pero no imaginé que me iba a decir eso ayer (propuesta de matrimonio)”, señaló la conductora de televisión muy feliz.

La rubia modelo mencionó que cumplió un año de relación con Moral, quien le preparó una sorpresa con unos músicos, quienes le dieron un papel a Sheyla Rojas, mientras que su pareja se arrodilló ante ella. “Leo el papel y decía ¿te quieres casar conmigo?, volteo y (Pedro) estaba arrodillado, nervioso, temblando. Te juro por mi vida que no lo esperé. Yo decía días antes del viaje o durante el viaje. Entonces, me pusieron una canción tan bonita. Los dos empezamos a llorar”, contó.

“Nos pusieron el tema ‘somos novios’ y de hecho me emocioné. Dios me puso a este hombre que me da estabilidad, ese amor que siempre quise tener, cada cosa que me ha prometido, las ha ido cumpliendo poco a poco”, agregó Rojas.

Sheyla Rojas y Pedro Moral después de la pedida de mano, junto a las hermanas del empresario (Foto: Sheyla Rojas/Instagram)

EL FIN DEL AMOR ENTRE SHEYLA ROJAS Y PEDRO MORAL

Fue Sheyla Rojas quien confirmó el fin de su relación con su prometido Pedro Moral, con quien se casaría el 4 de mayo de 2019. Si bien durante varios días se rumoreaba que ambos habían cancelado su boda, Rojas y Moral hicieron público el fin de su romance con una publicación en redes sociales.

Días después del anunció Moral señaló que la modelo terminó con él porque no era millonario. La modelo, respondió señalando que era absurdo el argumento de su expareja y condesó que: “Yo considero que en esta vida lo importante no solamente es un tema de plata. Y en este caso, si Pedro y yo terminamos fue porque teníamos incompatibilidad en la forma de pensar y ver la vida. Definitivamente yo soy mujer, pero también, a veces para dar el paso de casarse, uno se ilusiona, piensas que todo es color de rosa, pero vas viendo y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que definitivamente no es así”.

Cabe mencionar que la relación entre Sheyla Rojas y Pedro Moral comenzó en agosto de 2017.