Sheyla Rojas es, quizá, una de los personajes más polémicas del entretenimiento peruano. Desde su debut en la televisión hasta su salida de la conducción por un escándalo con futbolista de la selección peruana, siempre se ha hablado de la modelo, para bien o para mal. Y no solo por esa parte de su vida, sino también por sus llamativos cambios de apariencia.

MÁS INFORMACIÓN: Sheyla Rojas y la vez que apareció en la serie de Nicky Jam

Con el paso del tiempo, la modelo chiclayana mostró una serie de cambios físicos, que en total suman, según sus propias confesiones, 10 cirugías. Entre las destacan el aumento de busto y el retoque que se hizo en los labios. Aunque también ha llamado la atención de sus seguidores el color de sus hijos. Como se sabe, Sheyla Rojas usa lentes de contactos para resaltar más su belleza; pero, ¿de qué color realmente son?

EL COLOR DE OJOS DE SHEYLA ROJAS

A mediados de 2019, la modelo peruana utilizó su cuenta de Instagram para revelar a sus miles de seguidores -y detractores- de qué color son realmente sus ojos. Sheyla Rojas hizo esta revelación a raíz de un comentario de un usuario que le pidió que publicará una fotografía mostrando sus ojos naturales. Si bien la popular ‘Shey Shey’ no tenía la obligación de hacerlo, ella quiso finalmente ponerle punto final a la polémica que se había armado en esa época.

Sheyla Rojas en bikini disfrutando de un día en la playa (Foto: Sheyla Rojas / Instagram)

Por si no recuerdas lo que sucedió, previamente a la publicación su expareja Pedro Moral, con quien estuvo a punto de casarse, reveló en el programa “El valor de la verdad” que Sheyla casi nunca se quitaba los lentes de contacto.

“Nunca conocí sus verdaderos ojos. Te juro, que buena pregunta me has hecho. Creo que si se los quitaba ya estaba oscuro, pero cuando amanecía corría al baño a ponérselos”, contó Pedro Moral en el programa de Beto Ortiz. “Nunca vi sus verdaderos ojos. ¡Qué increíble! No me había puesto a pensar en eso, yo nunca conocí sus verdaderos ojos, ¡qué increíble! No tengo idea, pero de todas maneras era canje”, agregó.

Evidentemente, luego de las fuertes declaraciones, Sheyla Rojas volvió a estar en boca de todos, por lo que en una de sus publicaciones en Instagram un usuario le pidió que se tome una foto sin ellos. ¿Cómo respondió la modelo? La respuesta no se hizo esperar y señaló que, en realidad, dicha foto (donde se había comentado al respecto) era la única imagen que había publicado sus ojos con el color natural.

“Solo en esta foto no usé, jajaja. Quisieron como sea hacer creer que tenía ojos negros pero qué ilusos los que creyeron”, respondió Rojas. Esta es la imagen en cuestión: