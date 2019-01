Shawn Mendes llegará al Perú en concierto

Este año, Shawn Mendes , uno de los rostros pop del momento, realizará la gira más importante de su carrera. Se trata de un tour mundial que incluye Europa, Reino Unido, Norte América y Australia. Hoy, el intérprete de ‘There’s nothing holdin me back’ y nominado al GRAMMY, sumó a su ya anunciada gira el tramo por Latinoamérica, el cual pasará por Perú. Así lo dio a conocer la conocida productora Move Concerts, quienes también realizaron los memorables shows de Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, 5 Seconds of Summer y R5.

Dominando todas las listas de éxitos, Shawn Mendes sabe lo que es triunfar a nivel mundial. Después de un año increíble, el rompecorazones canadiense confirma que sigue en la cresta de la ola con el anuncio de "Shawn Mendes: The Tour", que arranca el 7 de marzo en Europa y se extenderá hasta fines de año con más de 70 fechas que incluyen a países de América Latina como México, Argentina, Brasil, Chile y Perú.

El cantante y compositor multiplatino nacido en Toronto, nominado al GRAMMY Shawn Mendes, lanzó su esperado tercer álbum homónimo el año pasado. El disco debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200, así como en varios mercados mundiales adicionales, entre ellos Australia, Canadá. México, Bélgica, Holanda y más. El álbum se convirtió en uno de los estrenos más vendidos de 2018 y convirtió a Shawn en el tercer artista en solitario más joven en tener tres álbumes # 1 consecutivos. A fines de 2018, Shawn fue nominado en dos categorías para los 61 premios GRAMMY® , que incluyen "Canción del año" por "In My Blood" y "Mejor álbum pop vocal" por Shawn Mendes.

En su carrera, Shawn ha vendido más de 15 millones de álbumes, 100 millones de singles, y ha acumulado más de 20 mil millones de canciones y 5 mil millones de visitas en YouTube. El joven músico ha completado dos giras mundiales agotadas con más de un millón de entradas vendidas en estadios legendarios como el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York y el O2 Arena de Londres en minutos. En febrero de 2018, ROI Influencer Media reconoció a Shawn como el artista número 1 más influyente y el adolescente número 1 más influyente en todas las plataformas de redes sociales.

Precios al 25% de descuento con tarjetas Interbank:

Campo A: s/340

Campo B: s/190

Tribuna: s/115