Shakira y Gerald Piqué han estado juntos por más de diez años, convirtiéndose en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento. Aunque, valgan verdades, en torno a la relación de la cantante colombiana y el futbolista español siempre ha habido rumores de rupturas, tantos como fechas de matrimonio. Lo cierto es que ahora, las especulaciones van más allá y hablan de una supuesta infidelidad.

Los rumores de la separación llegaron desde España. El periodista Emilio Pérez de Rozas en El Periódico aseguraba que Gerald Piqué se había mudado a su piso de soltero en Barcelona y llevaba algunas semanas viviendo allí. Esta información fue confirmada por Laura Fa, pero la periodista fue más allá y dio detalles de lo que supuestamente podría haber ocurrido entre ellos.

¿QUÉ PASÓ ENTRE SHAKIRA Y GERALD PIQUÉ?

Laura Fa, en el podcast “Mamarazzis” que comparte con Lorena Vázquez, detalló la información que recibió de una persona muy cercana al futbolista y aseguró que “Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar”. La periodista adelantó que “igual no queda en nada” y que, de momento, la separación no ha sido confirmada, pero sí aseguran que eso “ha ocurrido”.

Shakira y Gerald Piqué han estado juntos por más de diez años, convirtiéndose en una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento (Foto: AFP)

En otro momento, la mujer de prensa confirmó la crisis “porque él pasa mucho tiempo en la casa de la calle Muntaner”. Además, segura que Shakira sabe que existe una tercera persona. “Las agencias están de guardia y quieren encontrar a esta chica y saber más detalles. No se sabe si es un desliz y ella le ha pillado, o que es una relación más consolidada”, aseguró Laura Fa.

LAS PISTAS DE LA SEPARACIÓN DE SHAKIRA Y PIQUÉ

Aunque los rumores de separación entre la cantante y el futbolista siempre han estado presentes en la relación, puede ser que el romance entre los famosos no sea tan idílico como parece. Al menos eso dicen algunas pistas.

1. No más fotos juntos

Algunos usuarios, sobre todo sus seguidores, se han percatado que ambos han dejado de publicar imágenes juntos, algo que hasta hace no mucho compartían casi a diario.

Shakira y sus hijos estuvieron de viaje en Ibiza sin Piqué (Foto: Shakira / Instagram)

2. El viaje de Shakira

De acuerdo con Lorena Vázquez, la cantante “ha estado de vacaciones sola en Ibiza, que eso no parecía raro. Los paparazzis que desconocían la supuesta crisis entre ellos estuvieron de guardia con Shakira las dos veces que ha visitado la isla en el último mes”.

3. ¿Piqué se mudó?

Tal y como lo mencionamos líneas arriba, el futbolista español se ha mudado al apartamento de soltero que tiene en Barcelona, en la que lleva viviendo durante las últimas semanas. A parte, después de los rumores que salieron a la luz, el futbolista llegó a la casa que comparte con la cantante y accedió tocando al timbre y no con una llave, algo que volvió a llamar la atención.

Shakira y Gerard Piqué juntos tras rumores de infidelidad (Foto: Captura Europa Press)

4. Las indirectas en su último tema

Otra de las cosas que no ha pasado desapercibida es “Te felicito”, la última canción de Shakira que interpreta con Rauw Alejandro y que algunos medios señalan que la colombiana podría estar describiendo su situación personal.

“Por completarte me rompí en pedazos/Me lo advirtieron, pero no hice caso/Me di cuenta que lo tuyo es falso/Fue la gota que rebalsó el vaso/No me digas que lo sientes/Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”, dice parte de la canción.

“Te felicito, qué bien actúas/De eso no me cabe duda/Con tu papel continúa/Te queda bien ese show”, agrega la cantante en su tema.