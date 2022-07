La separación de Shakira y Gerard Piqué continúa dando de qué hablar, además de por los supuestos motivos que llevaron al final de su relación amorosa, debido a la batalla legal por la custodia de sus hijos y a las últimas apariciones públicas del futbolista español.

Asimismo, la declaración de Nidia del Carmen Ripoll, la madre de la artista colombiana, a Jordi Martin, corresponsal del programa de Univision, El Gordo y La Flaca, en Barcelona, ha provocado nuevos rumores respecto a la separación de la cantante y el futbolista.

La familia de Shakira se ha convertido en su mayor apoyo en uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal, por lo tanto, sus consejos podrían influir en sus próximas decisiones. Entonces, ¿qué dijo su madre respecto a una posible reconciliación?

Shakira abrazando a su madre, Nidia del Carmen Ripoll (Foto: Shakira/Instagram)

LA RESPUESTA DE LA MADRE DE SHAKIRA ANTE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON GERARD PIQUÉ

Cuando el reportero antes mencionado le preguntó sobre la supuesta reconciliación y acercamiento de Gerard Piqué a Shakira, Nidia del Carmen Ripoll se limitó a responder: “Si eso es lo que ellos quieren. Lo que los haga feliz a ellos…”.

Además, aclaró que no le ha preguntado a su hija de si ha hablado con el jugador de Barcelona al respecto. Por otro lado, señaló que el papá de la interprete de “Te felicito” se encuentra mucho mejor después de la operación que le realizaron para extraerle unos coágulos de sangre que tenía en el cerebro.

¿Cómo se lleva la madre de Shakira con Gerard Piqué? Nidia Ripoll afirmó que tiene una buena relación con el padre de sus nietos, no obstante, hace mucho tiempo que no habla con él. “Creo que debo tenerla, pero llevo mucho tiempo que no hablo con él. Sí, yo creo que sí porque nosotros no hemos peleado”, aseguró.

Respecto a la posibilidad de que Shakira se mude a Miami junto a sus hijos, dijo: “Tampoco lo sé, ni me lo ha dicho, ni lo he preguntado ni se me ha ocurrido. Le preguntaré. No tengo idea. No tenía ni idea de eso, le verdad lo puedo asegurar que es así”.