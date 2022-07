Shakira sigue en el centro de atención tras su separación de Gerard Piqué, su pareja por más de 10 años y el padre de sus dos hijos. No solo su vida privada está dando de qué hablar en los medios internacionales y en las redes sociales, también su carrera como cantante. Y es que, pese al mal momento personal, la artista colombiana sigue sumando éxitos musicales.

La cantante barranquillera es una de las artistas latinoamericanas más exitosas a nivel mundial. La mayoría de sus éxitos han acumulado millones de reproducciones en YouTube y han acompañado a varias generaciones, lo que la mantiene vigente.

El talento de Shakira es innato desde los primeros años de vida, donde demostró el potencial para el canto y la escritura. Prueba de ello es un video que está circulando por las redes sociales donde la cantante tenía 11 años y demostró que estaba lista para brillar en los escenarios. ¿Ya viste el clip?

Shakira es considerada una de las artistas latinoamericanas más exitosas a nivel mundial (Foto: AFP)

LA BRILLANTE PRESENTACIÓN DE SHAKIRA A LOS 11 AÑOS

Un video publicado en YouTube muestra a Shakira participando de un concurso de música y danza cuando tenía 11 años participando. En aquel momento presumió por primera vez de su ascendencia árabe.

El video se ha hecho viral rápidamente en las redes sociales donde los usuarios coindicen en que la cantante colombiana, a corta edad, demuestra un gran desenvolvimiento en el escenario. Desde ese entonces se le veía un talento innato.

Con tal solo 11 años, Shakira se muestra muy segura en el escenario cantando y bailando de manera majestuosa. El público la recibe entre aplausos y ovaciones.

Han sido varios los éxitos que ha cosechado Shakira a lo largo de su carrera, a los 14 años estrenó su primer sencillo musical titulado ‘Magia’, dos años después de haber participado en el concurso de canto de su natal Barranquilla.

“Magia, siento magia. Cuando me hablas tiemblo toda, es así. Ando siempre despistada. No escucho lo que me hablan. Solo pienso en que estás cerca de mí. Magia, tu mirada”, dice la canción que compuso cuando era una niña.

Cuatro años después, en 1995, se estrenó su segundo sencillo, ¿Dónde estás corazón?, que hizo parte de su álbum Pies Descalzos.

En aquella ocasión, Shakira dejó ver que su sueño era convertirse en una de las cantantes más exitosas y dejar en alto el nombre de Colombia en cada país que visitara. Todo surgió como esperaba y hoy es considerada como una de las latinas más influyentes en la industria musical.