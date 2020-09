La actriz japonesa Yuko Takeuchi, de 40 años, conocida por sus papeles en películas de terror y suspense fue encontrada muerta en su casa el último domingo por su esposo Nakabayashi Taiki. El también actor regresó por la noche al departamento ubicado en el distrito de Shibuya de Tokio. La policía está investigando la causa del fallecimiento.

La repentina e inesperada muerte de Yuko Takeuchi ha dado la vuelta al mundo y las redes sociales se ha inundado de mensajes de luto y apoyo a la familia, sobre todo por sus seguidores. Ha ocurrido de repente y estamos todos impactados y entristecidos por las noticias", informó la agencia de la actriz en un comunicado.

La actriz había sido madre por segunda mes a inicios de 2020. Según reportes de medios internacionales, Takeuchi fue encontrada inconsciente en su domicilio y fue llevada a un hospital local, donde se confirmó su muerte. ¿Qué pasó realmente con la intérprete japonesa de 40 años? A continuación más detalles.

Takeuchi Yuko acumuló una larga lista de créditos tanto en dramas de televisión como en películas, así como premios de actuación en Japón (Foto: Instagram/Yuko Takeuchi)

DE QUÉ MURIÓ YUKO TAKEUCHI

Según la BBC, las autoridades sospechan que lo ocurrido con Yuko Takeuchi puede tratarse de un suicidio. Aunque la actriz no dejó ninguna nota, las investigaciones policiales apuntan a ello.

De confirmarse, Takeuchi se sumaría a la lista de talentos nipones que decidieron quitarse la vida de un momento a otro, como la actriz Ashina Sei, quien falleció a principios de este mes; Miura Harumi, en julio y Kimura Hana, cuyo final ocurrió en mayo.

Cabe mencionar que Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo, aunque las cifras han caído desde que se introdujo una serie medidas preventivas en 2015, según la Organización Mundial de la Salud.

Una escena de la película "The Ring". Terror, Japón, 1998 (Foto: CANAL +)

QUIÉN FUE YUKO TAKEUCHI

Takeuchi Yuko acumuló una larga lista de créditos tanto en dramas de televisión como en películas, así como premios de actuación en Japón.

Debutó en el cine con la película de terror “The Ring” (1998), dirigida por Hideo Nakata; cinta que la catapultó a la fama internacional. Aunque en Japón ya era conocida por su participación en exitosas series como “Mukodono” o “Pride”.

Sin embargo, la primera vez que Yuko hizo su aparición en la pantalla fue en 1996, en el drama “Cyborg”, que la llevó actuar en créditos como “Asuka” (1999) y “Love and Life in the White” (2001). Finalmente obtuvo su primer protagónico en el drama adolescente “Innocent World” (1998).

En 2007, Takeuchi Yuko arrasó en los premios locales a la Mejor Actriz por su papel en “Dog In the Sidecar” de Negishi Kichitaro. También ganó un premio de la Academia de Japón a la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en el drama de 2014 “Cape Nostalgia”. Su película más reciente fue la comedia “The Confidence Man JP: Princess”, que se estrenó en julio de 2020.

La actriz japonesa protagonizaba desde 2018 la serie “Miss Sherlock”, coproducida por HBO y Hulu, en la que interpretaba el papel de una Sherlock Holmes mujer. La ficción es transmitida en 18 países.