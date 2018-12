Tras el éxito que obtuvieron con “Luis Miguel: La serie”, producción sobre la vida del cantante mexicano, Netflix acaba de anunciar el próximo lanzamiento de una nueva ficción que estará basada en Selena Quintanilla, la “Reina Del Tex Mex”.

Netflix dio a conocer la noticia a través de un video publicado en sus cuentas oficiales en redes sociales que dura apenas 15 segundos. Sin embargo, el clip no revela ningún detalle de su nuevo proyecto, solo que llevará por título “Selena: La serie”.

“La historia oficial de @SelenaLaLeyenda llegará a Netflix. ¿Y saben qué? 💞 Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar. 💞 Más bidi bidi bom bom en @selena_netflix #NoticiasNetflix”, señala el mensaje que acompaña el video en Twitter.

La historia de Selena Quintanilla llegará a Netflix como una serie de ficción que que relatará su vida y trayectoria. Esta, ha sido desarrollada y producida junto a la familia de la fallecida cantante, que fue asesinada por la presidenta de su club de fans, en 1995, cuando tenías apenas 23 años.

Suzette Quintanilla, hermana de Selena, indicó en un comunicado que la intérprete “siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música, y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo”.

“Gracias a esta serie, el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Nos complace asociarnos con la productora Campanario y Netflix para que los fans puedan vislumbrar una parte nunca antes vista de nuestra historia y para destacar por qué Selena seguirá siendo una leyenda para las futuras generaciones”, agregó.

Por su parte, el presidente de Campanario, Jaime Dávila, destacó que Selena Quintanilla y su familia son “una inspiración” para muchos. “Su trayectoria profesional es legendaria, pero nuestra serie se centrará en la increíble historia de una familia méxico-estadounidense y en cómo una extraordinaria joven trascendió categorías y fronteras hasta convertirse en una estrella mundial”, adelantó.