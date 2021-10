La quinta temporada de “Young Sheldon” empezó el 7 de octubre de 2021 y continuó con el casual encuentro de George Cooper y su vecina Brenda Sparks en Nate’s Roadhouse. Entonces, ¿el padre de Sheldon le fue infiel a Mary? ¿Qué sucedió entre ellos en el primer episodio de la nueva entrega de la precuela de “The Big Bang Theory”?

Luego de reconocer que no estaba contento con su vida, George salió a un bar y se encontró con su vecina recién separa que se ofreció a hacerle compañía. Ambos se emborracharon y hablaron sobre su amor compartido por Lynyrd Skynyrd.

Cuando Brenda le preguntó si le gustaría bailar, el padre de Sheldon dijo que no porque había mucha gente, así que su vecina sugirió llevar la fiesta a otra parte, específicamente su casa, ya que sus hijos estaban con su exesposo. Pero antes de que el personaje interpretado por Lance Barber respondiera, comenzó a sufrir un infarto.

GEORGE COOPER ¿ENGAÑÓ A MARY?

Luego de llevar al hospital a su vecino, Brenda llamó a Mary para informarle del incidente, aunque omitió los detalles comprometedores. Por su parte, la madre de Sheldon agradeció que su esposo no estuviera solo, sin sospechar lo que estaba a punto de pasar entre ellos.

El médico informó que George sufría de angina de pecho menor, pero que se recuperaría pronto. Sin embargo, no se recuperó igual de rápido de la culpa. En el hospital, su ritmo cardiaco se aceleró al ver su vecina y al volver a casa tampoco se libró del tormento.

Uno de los responsables de que no lograra olvidar lo que sucedió fue Sheldon, quien quería que su padre lo castigara por huir con Missy. “Si las acciones no tienen repercusión, la sociedad se derrumba y todo se convierte en un caos”, explicó el protagonista de “Young Sheldon”.

“Sócrates sostenía que el hombre que se miente a sí mismo tiene un enemigo que vive en su interior. Ni siquiera es una persona, es solo un caos de deseos egoístas envueltos en una piel de animal”, agregó.

Además, el pastor Jeff llegó con tarjetas de recuperación y una oración. “Este es un buen hombre. Un hombre de familia, un padre devoto y un esposo fiel. Bendícelo a él y a todo lo que hace”, proclamó para agobio de George.

Finalmente, decidió aclarar las cosas con Brenda. Sin embargo, eso no significa que ellos no terminen lo que empezaron en aquel bar en los próximos episodios de la quinta temporada de “Young Sheldon”, o que George no le sea infiel a Mary con otra mujer. Sobre todo, porque en la temporada 10 de “The Big Bang Theory”, Sheldon le confesó a Penny que siempre tocaba tres veces antes de entrar a una habitación porque encontró a su padre con otra mujer cuando tenía 13 años. Al comienzo de la quinta entrega del spin-off el niño genio tiene 11 años.