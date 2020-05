“Yo nunca” (“Never Have I Ever” en su idioma original), creado por Mindy Kaling y Lang Fisher, es el último fenómeno de Netflix. La serie cuenta la historia de Devi, una adolescente indio-estadounidense que tras la muerte de su padre queda paralítica temporalmente. Cuando se recupera decide hacer todo lo necesario para convertirse en una chica popular en el instituto.

Aunque no se trata de una serie autobiográfica “Yo nunca” podría ser la historia de Mindy Kaling, ya que tal como lo señaló la guionista, la ficción pretende mostrar otra cara de los estudiantes aplicados: “Los nerds no son solo los marginados y los callados. Somos ambiciosos, a veces tenemos personalidades desagradables, queremos tener sexo y sueños como todos los demás niños”.

Todo empezó cuando el ejecutivo de Netflix Brooke Kessler encargó el proyecto a Kaling, quien reclutó a su amiga Lang Fisher. “Al escribir sobre adolescentes, quería a alguien que estuviera muy interesado en eso y tuviera mucha experiencia viendo esos programas. Ella aprovechó la oportunidad. A partir de ahí, contraté a un personal muy joven y diverso y luego todos profundizamos en nuestra infancia. Fue como hacer un poco de terapia todos los días", dijo Kaling a Vulture.

Yo nunca | Mindy Kaling y Maitreyi Ramakrishnan celebran el episodio de Ganesh Puja

LA PARÁLISIS TEMPORAL DE DEVI

Uno de los detalles de “Never Have I Ever”, protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Sendhil Ramamurthy, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Ramona Young y Lee Rodriguez, que más llamó la atención fue la parálisis temporal de Devi que está basada en la historia personal de Fisher.

En una entrevista con Terry Gross, Kaling reveló que lo mismo que le sucedió a Devi al perder a su padre le ocurrió al hermano de la cocreadora, Lang Fisher. "Hay muchas series sobre adolescentes, sobre amor y sexo, y ambas encontramos interesante hablar del duelo y de cómo se manifiesta porque las dos tenemos padres que han muerto de manera inesperada".

Devi volvió a caminar mientras intentaba ver a Paxton (Foto: Yo nunca/ Netflix)

“El hermano de Lang, después de que sus padres se divorciaran, pasó cuatro meses con las piernas paralizadas. De repente, empezaron a funcionar. Fueron a muchos médicos, a muchos psicólogos, pero fue algo misterioso. Cuando investigamos descubrimos que es algo que le ocurre a la gente, especialmente a los jóvenes, a veces después de un trauma”, explicó Kaling.

Las creadores de “Yo nunca” se dieron cuenta que esa historia era una excelente forma de hablar sobre el duelo en la adolescencia. “Fue difícil resistirse a hablar de ello. Después de hablar con su hermano y tener su permiso, sentimos que queríamos usarlo en la serie, porque pensamos que era una manifestación física del dolor en la adolescencia realmente fascinante”.