“White Lines” se ha convertido en la serie favorita de muchos usuarios de Netflix. La historia creada por Álex Pina sigue a Zoe Walker, una mujer británica que viaja a Ibiza tras la aparición de un cadáver que podría ser de su hermano, un legendario DJ de Manchester, desaparecido hace 20 años en esa misma isla.

Para descubrir la verdad sobre lo que sucedió con su hermano Zoe comienza a indagar en el pasado de Axel y a hablar con a sus antiguos amigos y socios. Su búsqueda la llevará a cruzarse con Boxer, el jefe de seguridad de la Familia Calafat, los principales sospechosos del asesinato del DJ británico.

Ambos personajes se unen para investigar quién es el asesino de Axel Collins, pero a medida que pasa el tiempo, Zoe y Boxer viven una intensa y apasionada historia de amor que finalmente llega a su fin tras mostrar que ambos tienen diferentes intereses.

Tras el éxito que va sumando White a Lines, muchos fans se han comenzado a preguntar quién es el actor que se encuentra detrás de ‘Boxer’ y se trata de Nuno Lopes, un artista y DJ portugués que ha comenzado a ganar mucha popularidad por su personaje.

8 COSAS QUE NO SABÍAS DE NUNO LOPES

1. Nuno Miguel Pereira Lopes nació el 6 de mayo de 1978 en la ciudad de Lisboa, Portugal.

2. El actor tiene 42 años y es del signo Tauro.

3. Se graduó de la Escuela Superior de Teatro e Cinema de Portugal y luego decidió seguir varios cursos y talleres en el extranjero.

4. Para complementando su carrera como actor, decidió estudiar esgrima artística , danza, canto y música. Es así que se ha convertido en uno de los DJ más exitosos de Portugal.

5. La primera película y personaje que le hicieron ganar el primer Globo de Oro de Portugal fue Alice (2005), donde interpretó a Mário. En 2009, repitió con Goodnight Irene y su personaje de Bruno.

6. Su tercer Globo de Oro Portugués al Mejor Actor llegó con Lines of Wellington (2013), una cinta del director Raúl Ruiz, y donde Nuno Lopes interpretó a Francisco Xavier. En 2017 y 2018, repitió de manera continua, con las películas An Outpost of Progress (2017) y Saint George (2018).

7. En televisión, Nuno Lopes ha trabajado en la pantalla chica portuguesa y brasileña. Entre sus actuaciones más reconocidos está su papel de José Manoe en Esperança, una telenovela de TV Globo, transmitida durante 2002.

8. Gracias a su gran trabajo, Nuno Lopes ha sido ganador en cinco ocasiones del Globo de Oro de Portugal a Mejor Actor.

