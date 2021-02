“WandaVision” avanza enormemente en su quinto episodio con el tema de la comedia de situación de los 80, lo que lleva a un cameo masivo que tiene importantes consecuencias para el MCU. La serie se ha presentado como el inicio oficial de la Fase 4 de los planes de Marvel Studios para sus demás películas, por lo que todo lo que pasa en el programa va a repercutir en las futuras producciones.

El episodio 5 profundiza en el propio dolor de Wanda, ya que S.W.O.R.D. comienza a darse cuenta de que está manipulando la realidad para crear su propia vida perfecta con Vision después de su muerte. De alguna manera, ha reanimado a su esposo androide sintético para que viva con ella en un mundo de comedias de situación.

Dentro de la ciudad de Westview, existen numerosos civiles secuestrados que están bajo su control y no recuerdan nada de su pasado. Vision comienza a darse cuenta de lo que está haciendo Wanda, pero antes de que pueda convencerla de que lo libere a él y al resto de la ciudad, aparece un visitante inesperado.

¡CUIDADO! ALERTA DE SPOILERS. Este visitante no es otro que Pietro Maximoff, el hermano fallecido de Wanda. Sin embargo, no es el Pietro interpretado por Aaron Taylor-Johnson que se presentó oficialmente junto a Elizabeth Olsen en “Age of Ultron”, sino Evan Peters, el Quicksilver del universo de los X-Men.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CAMEO DE EVAN PETERS COMO QUICKSILVER EN “WANDAVISION”?

El verdadero hermano de Wanda está muerto, y ella no puede traerlo de regreso (Foto: Marvel Studios)

Como se recuerda, en el lapso de un año entre 2014 y 2015, se presentaron en la pantalla grande dos versiones diferentes de Quicksilver de Marvel. Uno se presentó en “X-Men: Days of Future Past” de 2014 interpretado por el actor Evan Peters, mientras que el otro hizo su primera y única aparición en “Avengers: Age of Ultron” de 2015, interpretado por el actor Aaron Taylor-Johnson.

Debido al estado dual de Quicksilver y Scarlet Witch como personajes de los Vengadores y X-Men en Marvel Comics, sus derechos cinematográficos se dividieron entre Disney y Fox respectivamente, aunque eso se solucionó con la compra de Disney a Fox, por lo que ahora posee los derechos de los X-Men a partir de 2019.

La versión de Fox de Pietro fue clasificada como un mutante, quien eventualmente se unió a la escuela de Charles Xavier para los superdotados y el equipo de X-Men, y también era secretamente el hijo del villano Magneto. En contraste, Quicksilver del MCU y su hermana Wanda eran sokovianos que perdieron a sus padres. Se ofrecieron como voluntarios para ser experimentados por Hydra, quien activó sus poderes.

Pietro del MCU está muerto, pero podría ser reemplazado por Evan Peters (Foto: Marvel Studios)

Si bien Pietro y Wanda inicialmente unieron fuerzas con Ultron para vengarse de Iron Man, pronto se dieron cuenta de sus verdaderas intenciones de destruir toda la vida en la Tierra y rápidamente desertaron, convirtiéndose en Vengadores. Sin embargo, Quicksilver de Aaron Taylor-Johnson terminaría dando su vida para derrotar a Ultron.

Wanda parece estar sorprendida al final del quinto episodio de “WandaVision”, lo que indica que no era su intención traer de vuelta a Pietro, y mucho menos a un Pietro con el que no está familiarizada. Sin embargo, episodios recientes han hecho referencias al hermano de Wanda, como cuando Mónica Rambeau reveló a Wanda que tenía un hermano, o cuando hablaba con sus hijos Tommy y Billy sobre Pietro.

En lugar de decirles a sus hijos que Pietro murió, les dice que simplemente estaba “lejos de aquí”. Además, el episodio 5 se centra bastante en la muerte y la resurrección, lo que podría indicar por qué el Pietro de Evan Peter ha sido llevado a Westview y no el propio hermano de Wanda. Cuando el perro de Billy y Tommy, Sparky, muere, le piden a Wanda que lo devuelva a la vida.

Quicksilver de los X-Men ahora podría estar en el MCU (Foto: Sony Pictures)

Sin embargo, Wanda revela que no puede. Si bien los hallazgos de S.W.O.R.D les han llevado a creer que Wanda tomó los restos de Vision y lo reanimó, esto probablemente se deba a que no es humano y, de hecho, es un androide. Cuando se trata de los vivos, la resurrección parece ser un límite para el poder de Wanda.

Parece probable que el propio subconsciente de Wanda y los pensamientos recientes de Pietro sean lo que llevó a su hermano a Westview. Sin embargo, debido a su muerte y su incapacidad para devolverlo a la vida, es posible que ella haya traído inadvertidamente a Pietro del universo X-Men a Westview, potencialmente sacándolo del multiverso para llevarlo a su hogar.

En cuanto a lo que significa la llegada de este otro Pietro para el resto de “WandaVision”, aún no está claro. Pietro ha aparecido con el estilo y la personalidad no muy diferente a Fonzie de “Happy Days”, lo que indica que ha sido asimilado a la ciudad de Westview como todos los demás. Por el momento, probablemente no recuerda quién es y de dónde viene, solo sabe que es el hermano perdido de Wanda.

Wanda se sorprende porque trajo al Pietro de otro universo (Foto: Disney Plus)

En lo que respecta al largo plazo para la Fase 4 de MCU y en adelante, parece que podría ser la primera confirmación oficial de que el multiverso sí existe en el MCU. Además, se ha informado durante mucho tiempo que “WandaVision” conducirá directamente a “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, continuando las exploraciones de MCU en este tema junto con al tercera cinta de Spider-Man.

Este nuevo Quicksilver parece que podría ser una gran razón de por qué esta serie y la próxima película de Doctor Strange estarán tan conectadas. Si Wanda puede transportar personas de todo el multiverso, como es la implicación con Pietro, sus poderes estarían fuera de serie y también podrían causar algunos problemas importantes a la realidad que sin duda necesitarían la ayuda del Hechicero Supremo.

Además, los derechos de la franquicia X-Men ahora están en manos de Marvel Studios, y la aparición de Quicksilver de Evan Peters en “WandaVision” podría ser el puente perfecto para llevar finalmente el concepto de mutantes y los X-Men al MCU. En cualquier caso, los fanáticos sin duda aprenderán más a medida que “WandaVision” de Marvel continúe en Disney Plus.