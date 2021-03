Finalmente hemos llegado a la culminación de “WandaVision”, con una descripción impresionante de la verdadera forma de Wanda. Las interminables especulaciones y teorías finalmente han sido puestas a descansar, y tenemos una narrativa concreta para seguir más allá que se traducirán en nuevas aventuras del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En el último capítulo 9 de la primera temporada de “WandaVision”, Wanda acepta su culpa y, aunque Agatha ha sido catalogada oficialmente como la villana de la serie, no hay duda alguna que fue gracias a ella que Wanda pudo revisar algunos de sus más grandes problemas internos, llegando incluso a conocer el origen de sus poderes.

Ciertos personajes nuevos están en el horizonte a medida que avanza la cuarta fase del MCU con la gran narrativa. A Vision se le otorga la oportunidad de comprender su verdadero yo y expresar su amor por Wanda. En esencia, “WandaVision” es una historia de amor centrada en dos amantes desamparados destinados a separarse.

Llena de algunos momentos conmovedores, esta serie no podría haber sido una mejor introducción a los nuevos desarrollos de lo que tiene planeado hacer Marvel Studios en el futuro. Por ello, aquí te traemos 10 revelaciones que este último capítulo trajo a “WandaVision”, explicando finalmente lo que pasaba y como quedaba todo al final de la aceptación y ‘redención’ de Wanda.

10 REVELACIONES DEL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “WANDAVISION”

1. La leyenda de la Bruja Escarlata

Kathryn Hahn como Agatha Harkness en "WandaVision" (Foto: Disney Plus)

Agatha Harkness supuso que Wanda era la legendaria Bruja Escarlata, pero el episodio 9 explica lo que implica este siniestro descubrimiento. Como se sospechaba, la Bruja Escarlata es una figura mítica entre los usuarios de magia, pero una que se “forja” en lugar de nacer. Esto significa que el destino de Wanda nunca fue escrito en piedra, a pesar de que mostraba dones mágicos cuando era niña.

Parece que la combinación de talento mágico, junto con la interacción de la Piedra de la Mente y dolor personal encendió el fuego que creó esta nueva Bruja Escarlata. Según Agatha, la Bruja Escarlata tiene un capítulo dedicado en Darkhold, lo que confirma que el libro en su sótano era de hecho el antiguo artefacto de la tradición de Marvel.

2. ¿Por qué Hayward creó a White Vision?

White Vision de "WandaVision" deja de lado su frialdad cuando se encuentra con el otro Vision (Foto: Disney Plus)

Agatha no es la única villana de “WandaVision”, el director de S.W.O.R.D., Hayward, también hace su última jugada. Después de que la escena posterior a los créditos de la semana pasada presentó White Vision, el final ve a Hayward explicar cortésmente sus intenciones a un Jimmy Woo capturado.

Hayward quiere que su Vision mate a la que creó Wanda. Luego recogerá a White Vision de los escombros, le contará al mundo que Wanda lo hizo y se llevará la gloria por apoderarse de un activo valioso. Esto explica las imágenes de CCTV manipuladas que pretendían mostrar a Wanda robando los restos de Vision.

3. La transformación de Wanda

La Bruja Escarlata y el Darkhold están íntimamente relacionados (Foto: Disney Plus)

La batalla final de “WandaVision” enfrenta a Agatha Harkness contra Wanda Maximoff. Cuando Agatha promete arreglar Westview a cambio del poder de Wanda, la Bruja Escarlata parece ceder, lanzando rayos de Magia del Caos para que Harkness los absorba. En verdad, Wanda está esparciendo runas secretamente alrededor de la barrera de Westview, al parecido a la escena del sótano donde Agatha usó el mismo truco.

Agatha, sin su control en la ciudad, está indefensa, lo que le permite a Wanda finalmente abrazar el poder caótico de la Bruja Escarlata y transformarse, obteniendo un nuevo disfraz en el proceso. También vale la pena señalar cómo Wanda reutiliza su truco mental espeluznante de “Avengers: Age of Ultron” y golpea a Agatha con un automóvil.

4. Vision vuelve a nacer en el MCU

Vision podría vivir de nuevo a través de White Vision (Foto: Disney Plus)

En sus momentos finales juntos, Westview Vision le pregunta a Wanda quién es él. Wanda responde revelando que su marido renacido fue elaborado a partir de cables, sangre y hueso, pero fue el poder de la Piedra de la Mente dentro de Wanda lo que devolvió la vida a Visión dentro del Hex. Cuando la barrera cae, este Vision desaparece, probablemente para siempre.

Afortunadamente, su reemplazo ya está listo. Durante la lucha contra White Vision, Westview Vision desbloquea los recuerdos reprimidos por S.W.O.R.D. Al tocar la cabeza de su pálida contraparte, es casi como si Vision se estuviera transfiriendo a sí mismo a este nuevo cuerpo proporcionado por Hayward.

5. El futuro de la Bruja Escarlata

Wanda descubre el verdadero origen de sus poderes al conocer la historia de la Bruja Escarlata (Foto: Disney Plus)

El disfraz de Bruja Escarlata que crea Wanda cuando abraza su verdadero poder es ahora una adición permanente a su guardarropa. Cuando huye de las autoridades, Wanda conjura su corona roja y su elegante atuendo de superhéroe, lo que confirma la llegada de su diseño de personajes canónicos y su título de superhéroe.

Wanda luego se refugia en una cabaña remota, pero los momentos finales de “WandaVision” están lejos de ser reconfortantes. Mientras la Wanda física hace té, su proyección astral de la Bruja Escarlata recorre el Darkhold, cumpliendo la promesa que Wanda le hace a Monica de dominar su Magia del Caos. Esta búsqueda de conocimiento podría ser la forma en que Scarlet Witch y Doctor Strange se cruzan antes del regreso de Elizabeth Olsen a la pantalla grande.

6. El verdadero origen de Quicksilver

El verdadero origen de Quicksilver es más común de lo que uno pudiera pensar (Foto: Disney Plus)

El Quicksilver de Evan Peters ha sido un enigma desde su asombroso debut en “WandaVision”. El personaje claramente no era obra de Wanda, y el montaje de “Agatha All Along” sugirió que Pietro estaba bajo el hechizo de Harkness, pero ¿Cuál era la verdadera naturaleza de Quicksilver y por qué se parecía al tipo de las películas de X-Men?

Afortunadamente, Monica Rambeau está en el caso. Después de ser atrapada fisgoneando por Quicksilver la semana pasada, ella y el velocista se pelean en la cueva. Allí, Monica descubre que Quicksilver es en realidad un residente de Westview conocido como Ralph Bohner, el esposo eternamente ausente al que Agnes se refería.

Debido a que Agnes no puede manipular a la gente tan fácilmente como Wanda, está usando un collar encantado para hacer que este hombre-niño de Westview interprete el papel de Pietro Maximoff. Gracias a sus poderes de energía, Monica identifica que el collar es el problema y rompe las cuentas para romper el hechizo.

7. Agatha sobrevive y podría tener un futuro en el MCU

Wanda vence a Agatha y acepta su verdadero ser (Foto: Disney Plus)

Al derrotar a Agatha con una combinación de runas bien colocadas y el poder abrumador de la Bruja Escarlata, Wanda elige no matar a su oponente derribado. En cambio, el castigo de Agatha es interpretar a Agnes a tiempo completo. Wanda engaña a la bruja haciéndole creer que es la vecina entrometida de Westview, y Agatha continuará viviendo una vida mundana y superficial, presumiblemente con un nuevo esposo involucrado en el trato. De hecho, la Sra. Agnes Bohner ahora es en su mayoría inofensiva, pero “WandaVision” también configura su futuro en el MCU al mantenerla con vida.

8. Westview ha sido liberado

Al final, Wanda se despide de Vision (Foto: Disney Plus)

Agatha estuvo mintiendo todo el tiempo cuando prometió que Westview podría ser reparado, pero Wanda aún enfrenta una difícil decisión emocional: liberar a Westview o salvar a su familia. Este momento es esencialmente el dilema moral de “WandaVision”. ¿Es el personaje de Elizabeth Olsen lo suficientemente fuerte como para cumplir con su obligación moral y salvar a la gente inocente de Westview? Wanda finalmente cede, por supuesto, y Westview vuelve a su estado anterior.

9. ¿Qué es lo que Wanda a ocasionado en el MCU?

Al final, Wanda explora el Darkhold en su forma astral (Foto: Disney Plus)

Cuando Wanda se transforma en la Bruja Escarlata propiamente dicha, la villana Agatha advierte siniestramente que se ha desatado algo terrible. Esto se alinea con lo que pasará en “Doctor Strange In The Multiverse of Madness”, potencialmente construyéndose para un enemigo mayor de los cómics.

Pero en los cómics de Marvel, los poderes de la Bruja Escarlata se derivan de un dios poderoso llamado Chthon. Al aceptar sus dones mágicos, Wanda podría haber invitado a Chthon al reino de los mortales. Agatha afirma que la Bruja Escarlata está destinada a destruir el mundo, y cualquier mal que se desate de la batalla final de “WandaVision“ podría marcar el cumplimiento de esa oscura profecía.

10. La escena de los Skrulls

Un skrull aparece en los créditos de mitad de episodio de "WandaVision" (Foto: Disney Plus)

La secuencia de créditos intermedios de “WandaVision” también configura el próximo programa de Invasión Secreta de Marvel. Los amistosos Skrulls están claramente preocupados por algo, y el arco cómico de “Secret Invasion” gira en torno a estos extraterrestres verdes que cambian de forma y asumen roles de autoridad bajo el radar, y se apoderan silenciosamente de la Tierra. Al dirigir a Monica a las estrellas, “WandaVision” también allana el camino para el “Capitán Marvel 2″, y ese inevitable e incómodo reencuentro con Carol Danvers.