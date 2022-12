Aunque la icónica serie de The Walking Dead esté por concluir (faltando solo un episodio), eso no ha parado al creador del cómic para demandar la cadena de televisión que emite la serie. Robert Kirkman junto a los ejecutivos de la serie han demandado a la AMC por 200 millones de dólares.

“Aunque AMC explotó las ideas y los servicios de los demandantes para ganar miles de millones con la franquicia de The Walking Dead, la cadena emitió una definición de MAGR que, en su forma original, no habría pagado ni un solo dólar de participación en los beneficios a los demandantes”, afirma la demanda. “No es de extrañar que la definición del MAGR de AMC desatara una tormenta de litigios con el talento creativo de The Walking Dead, que finalmente terminó en litigio”.

Tras haber sido presentado en el Tribunal Superior de Los Ángeles, la demanda detalla que:

“Los demandantes tienen derecho a recibir el mismo trato que Frank Darabont con respecto a sus intereses en el MAGR, y por lo tanto tienen derecho a que se aplique la misma valoración a sus intereses en el MAGR, que en conjunto superan a los de Darabont y CAA”.

Esta parte es en referencia a un acuerdo que hubo entre el creador y un showrunner de The Walking Dead y AMC, que data de 2021.

Orin Snyder, uno de los abogados contratados por AMC declaró a Deadline de que esta nueva demanda no era nada más sino “una burda exigencia de más dinero”:

“Robert Kirkman, David Alpert y el resto de estos demandantes han visto cómo sus principales reclamaciones contra AMC Networks han sido rechazadas por el tribunal en dos ocasiones, por lo que ahora vuelven con otra demanda. Y otra demanda significa otro intento de reescribir sus acuerdos y extraer aún más millones de los que ya se han pagado, y se pagarán en el futuro, por su participación en los beneficios de The Walking Dead. Esto no es más que otra burda demanda de dinero. Estamos seguros de que fracasará, como lo hicieron sus anteriores intentos.”

