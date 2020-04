“Vis a vis” es una exitosa serie española que tras ser cancelada por Antena 3 luego de tan solo dos temporadas fue rescatada por Fox España, que le dio otras dos entregas al drama carcelario protagonizado por Maggie Civantos, Najwa Nimri, Alba Flores y Berta Vázquez. El show cocreado por Daniel Écija, Álex Pina, Iván Escobar y Esther Martínez Lobato tiene un gran número de seguidores, pero tras la aparición de Najwa en “La casa de papel” han aumentado.

Sin embargo, cómo ya se anunció anteriormente “Vis a vis” no tendrá una quinta temporada. “Las series se tienen que acabar cuando lo exige su narrativa. La cuarta temporada de ‘Vis a Vis’ mantiene un altísimo nivel de acción, que llega a cotas de tal intensidad a las que nunca pensamos que podríamos llevar la serie y sus personajes. Por ello, creemos que estamos en el momento perfecto para darle el final que merece y satisfaga al público. La prolongación gratuita de las tramas no aporta nada nuevo en los productos de ficción. No podemos permitir que ‘Vis a Vis’ caiga en la rutina o en la repetición”, explicó en su momento Iván Escobar, productor ejecutivo y showrunner de la serie.

“Cuando decidimos continuar ‘Vis a vis’, uno de nuestros objetivos era darle a la serie un cierre a su altura. En estas dos temporadas, que hemos tenido el placer de coproducir junto a Iván Escobar y el equipo de Globomedia, la serie ha volado muy alto, refrendada por la audiencia y por una notoriedad que, semana a semana, nos ha hecho líderes. Creemos que hemos conseguido un gran producto, entre lo mejor de la ficción española actual, y esta es la razón que nos mueve a no estirarlo hasta su extenuación”, aseguró Daniel Pérez, VP & Director General de Fox Networks Group España, en el mismo comunicado.

Vis a vis: El Oasis

LAS RAZONES DE LA CANCELACIÓN

Además de evitar que “Vis a Vis” caiga en la rutina o en la repetición, otra de las razones por las que la serie no tendrá quinta temporada son los nuevos compromisos de sus protagonistas. Por un lado, Maggie Civantos, quien interpreta a Macarena, se puso en la piel de una policía en “Malaka”, el thriller policíaco y de acción de 2019. Además, la actriz también está comprometida con las grabaciones de las películas “Escombros” y “La pequeña Suiza”.

En tanto, Najwa Nimrig, quien da vida a Zulema Zahir, se unió al elenco de “La casa de papel” como la inspectora Alicia Sierra en la tercera temporada de la ficción de Netflix y se espera aparezca en la quinta entrega.

Sin embargo, el pedido de los fans de la ‘Marea Amarilla’ fue escuchado y aunque “Vis a Vis” no tendrá una quinta temporada si contará con un spin-off protagonizado por Macarena y Zulema.

La cuarta temporada de Vis a vis terminó el lunes 4 de febrero de 2019 (Foto: Fox España)

VIS A VIS: EL OASIS

En abril de este año Ivan Escobar, uno de los creadores del drama carcelario español, dijo que un posible spin-off "depende de dos pedazos de monstruos que se llaman Maggie Civantos y Najwa Nimri. Egoístamente siempre me ha llamado la atención ver qué sería de esas dos hijas de puta locas, esquizofrénicas y bipolares fuera de la cárcel".

Y el jueves 23 de mayo, Fox y Globomedia anunciaron que trabajarán en conjunto para realizar el spin-off de la serie que llevará como título “Vis a vis: El oasis”. Esta nueva ficción contará con ocho episodios que seguirán la vida de Zulema y Maca Ferreiro fuera de Cruz del Norte.

Hasta el momento se sabe que “Vis a vis: El oasis” tendrá la misma cantidad de capítulos que las dos últimas temporadas, y un final cerrado, donde se pone punto y final a la trama de Macarena y Zulema y su delictiva conducta fuera de la cárcel.

“Vis a vis: El oasis” se estrenará el próximo lunes 20 de abril a las 22:00 horas a través de Fox España.