El 20 de abril de 2015 se estrenó el primer capítulo de ‘Vis a Vis’ y fue tildada de ser una copia barata de ‘Orange is the new black’ y cinco años después con el estreno del spin off, los seguidores han dicho que es una imitación de ‘La casa de papel’.

‘Vis a vis: El oasis’ se estrenó a través de Fox España. La serie cuenta con ocho episodios que le pondrá punto final a la historia de Maca (Maggie Civantos) y Zulema (Najwa Nimri), pero antes de la despedida, ambas protagonistas regresan para dar su último gran golpe.

Precisamente esta acción ha descontrolado a los fans de la Marea Amarilla, ya que la estructura narrativa pretende ser más ambiciosa y esto, al parecer, ha hecho que la historia guarde ciertos paralelismos con ‘La casa de papel’.

¿EL OASIS REALMENTE SE PARECE A LA CASA DE PAPEL?

Maca y Zulema se juntarán con otras cuatro ladronas, con quienes arman el plan para sustraer una tiara de diamantes conocida como “Las seis lágrimas de Veracruz”.

El robo, que se producirá durante el banquete de la boda, debe ser rápido, sin víctimas y sin complicaciones, luego de ello se reunirán para repartir el botín en el Hotel Oasis, en el desierto de Almería. El plan no resultará tan perfecto como tenían previsto y la situación se irá complicando en cada momento.

Este atraco ha hecho que los seguidores hagan todo tiempo de comentarios, ya que las protagonistas han dejado atrás la cárcel y , tras una etapa como pequeñas atracadoras, afrontan el último gran golpe juntas antes de su enfrentamiento definitivo y esto inmediatamente ha llevado a los fans a pensar en el momento en el que El profesor empezó a planear el robo a La Fábrica de Moneda y Timbre en España.

Ante esta situación, Iván Escobar, el creador de la serie ha dicho: “Esto tiene poco que ver con lo mostrado hasta ahora, queríamos salir de nuestra zona de confort y divertirnos. No nos olvidamos del pasado de los personajes, y estará muy presente, pero estamos ante algo muy diferente”, destacó, negando que puede haber algún tipo de comparación entre ambas ficciones.

ESTOS SON LOS MENSAJES DE LOS FANS

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el estreno de “Vis a vis: el oasis” y esto es lo que dicen los fans.

vis a vis el oasis? eso no es la quinta de la casa de papel??😔 — 🦊 (@alejandrossanz_) April 20, 2020

5 temporada Vis a vis El oasis

Lo mejor: Jajajs sale Gina la de las chicas del hockey

Lo peor: MENUDO INTENTO DE PLAGIO DE LA CASA DE PAPEL 😂 — P🤘🏽 (@Paulaagomez11) April 20, 2020

La verdad es que el primer capítulo de Vis a vis el oasis no me gustó demasiado, pero bueno sigo confiando en que el próximo será mejor. — Laura🇮🇨 (@LauraSamher) April 22, 2020

