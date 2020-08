La familia Pinal ha enfrentado más de una tragedia, una de ellas, la muerte de Viridiana Alatriste, hija de la primera actriz Silvia Pinal y del productor Gustavo Alatriste, que falleció en un accidente automovilístico el 25 de octubre de 1982, cuando apenas tenía 19 años.

Viridiana nació el 17 de enero de 1963 e inspirada por su madre y hermana mayor, Sylvia Pasquel, Alatriste incursionó en el mundo de la actuación. La joven promesa de la actuación participó en “¡Cachún-Cachún Ra ra!”, uno de los programas más emblemáticos de la década de los 80, y en la telenovela “Mañana es primavera”, donde trabajó junto a Silvia Pinal.

LA TRÁGICA MUERTE DE VIRIDIANA ALATRISTE

La noche del domingo 24 de octubre de 1982, Jaime Garza, actor mexicano con quien Viri mantenía una relación amorosa, la invitó a una fiesta donde se celebraba la última función de una obra de teatro “Tartufo”, en la que la hija de Pinal también participó.

Según la bioserie “Silvia Pinal, frente a ti”, Viridiana Alatriste salió de la reunión enojada, tras discutir con su novio –algo que fue desmetido-, y de regreso a casa perdió el control de su Volkswagen Atlantic y cayó a un barranco en México, D.F.

Silvia Pinal junto a sus hijas Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste (Foto: Instagram / Pasquel)

Tras el trágico accidente, se especuló sobre la presencia de drogas en la fiesta; sin embargo, todos los testigos aseguraron que la joven actriz no consumió ni bebió alcohol. La encargada de reconocer el cuerpo de su hermana fue Sylvia Pasquel, quien contó:

“A las siete de la mañana, suena el teléfono y es Ivonne Mendez. Me dice, ‘Oye, Sylvia, necesito que vengas porque Viri sufrió un accidente’. Cuando me dijo eso, fue un baño de agua helada. Llegué ahí, donde fue el accidente, y tuve que identificar el cadáver”.

Pasquel también señaló que el auto de su hermana menor se desbarranco en la avenida Toluca. “Se ve que venía bajando y como no tenía acotamiento la carretera se siguió de frente y voló, no eran muchos metros, como cuatro o cinco; a la hora que ella voló parece que con el brinco del coche se pegó en la sien y ahí se mató. Fue muy duro, tuve que irme con ella a la delegación y avisarle a mi mamá”.

Silvia Pinal pidió que no se realizara ninguna autopsia y actualmente, los restos Viridiana Alatriste descansan en la cripta familiar de la familia Pinal en el Panteón Jardin de la Ciudad de México.

Viridiana Alatriste murió en un accidente automovilístico en 1982. Tenía solo 19 años y su único amor fue Jaime Garza. (Televisa)

EL DOLOR DE SILVIA PINAL

“La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda y lo hice mover a la fuerza, nuca más funcionó igual”, es la frase con la que Pinal describe, en su bioserie, la muerte de su hija.

En entrevista anterior con Andrea Legarreta, Silivia Pinal recordó que cuando la llamó Pasquel, “estaba dormida. Yo no creía, (hasta que) me habló Sylvia y me dijo ‘yo ya la vi y está muerta’. Me costó mucho creerlo”.

Respecto a la novela que en ese momento grababa junto a su hija dijo: "Tuvimos que terminar la novela, pero no permití que se hiciera nada [con su personaje], la dejamos descansar y su recuerdo ahí quedó con cariño".

Debido a la muerte de Viri, Silvia no quería pensar en su cuarta boda, pero Tulio Hernández Gómez la convenció de continuar con los planes y realiza un homenaje a Viridiana durante la ceremonia.