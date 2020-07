Magdalena Martín López nunca imaginó que su historia se convertiría en la inspiración de la serie ‘Las chicas del cable’, la exitosa producción de Netflix, plataforma que gestionó un pequeño y conmovedor homenaje para esta mujer que vive en el pequeño municipio de Polopos, Granada, España.

Blanca Suárez, Lidia en la producción, llamó a Magdalena, quien describe su trabajo como bonito, y que fue durante ocho años y medio la teleoperadora encargada de conectar a la gente a través de una centralita instalada en su propia casa.

El 19 de diciembre de 1988 es un día especial para Magdalena, la encargada de realizar la última llamada manual de España. El ministro de Transportes y Comunicaciones de entonces, José Barrionuevo, viajó a Polopos para materializar el comienzo de las llamadas automáticas a través de una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Felipe González. “Por la mañana abrí la puerta y estaba todo lleno de gente y cámaras. Me puse nerviosa perdida”, cuenta Magdalena Martín, ahora jubilada y con 73 años, en una conversación telefónica desde su casa de Polopos con Verne de El País.

Magdalena recibió un pequeño homenaje.

En el vídeo que compartió Netflix, Magdalena Martín recibe, sentada una llamada de la actriz Blanca Suárez, que interpreta el papel de Lidia en la serie. “Me dijeron que iba a recibir una última llamada pero yo no pensaba que sería ella, fue una grandísima sorpresa que una actriz tan famosa me hablase. Fue muy emotivo, no sabía si llorar o reír”, le dijo a Verne.

Justamente, el alcalde de Polopos, se mostró orgulloso de tener a Magdalena como vecina ilustre, y no dudó en participar de un pequeño homenaje.

Su sueldo, de unos 258 euros aproximadamente permitió sacar a sus tres hijos adelante junto con el salario de su marido, conductor de autobús, informa Verner.

“Nunca he querido móvil. Y mucho menos ahora que a donde quieras que vayas ves que la gente está todo el día enganchada”, cuenta Magdalena Martín a Verne. En el confinamiento ha hecho alguna videoconferencia, pero siempre con ayuda de su hija.

Sus vivencias están lejos de la historia de la serie, pero, sin duda, fue lo que las inspiró.

