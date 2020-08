La pandemia del COVID-19 obligó al mundo a detener sus actividades. Esto, como es evidente, afectó la finanzas de muchas personas, que para evitar que el golpe sea más duro, han decidido emprender un negocio. La actriz mexicana Violeta Isfel es una de ellas.

Violeta Isfel es conocida por interpretar a Antonella Rincón en Atrévete a soñar y por papeles en telenovelas como Una familia con suerte, Porque el amor manda y Mi marido tiene familia; pero su trabajo se ha visto afectado ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

Lejos de rendirse, la actriz ha tenido una gran idea para sobrellevar la crisis: vender hamburguesas en su barrio. “Obviamente nos cerraron todo, y en casa comenzamos a hacer hamburguesas y las estoy vendiendo ahí por donde vivo; yo vivo en Hidalgo y ha sido una experiencia increíble, lo disfruto mucho, no sabía que me gustaba tanto cocinar para otras personas, yo sólo cocinaba para mí familia y ahora lo hago así”, contó la actriz a mediados de junio.

“La gente ya se enteró que vendo hamburguesas y me preguntan que dónde las pueden comprar, que quieren ir, pero yo les digo que es a domicilio, y es algo que seguiré haciendo”, agregó en declaraciones a la prensa mexicana, aunque a principios de julio ya había abierto su propio restaurante.

Violeta Isfel es conocida por interpretar a Antonella Rincón en “Atrévete a soñar” (Foto: Televisa)

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE VENDER HAMBURGUESAS?

Muchas producciones de cine y proyectos de televisión están en pausa y Violeta Isfel fue una de las afectadas. En vista que se había quedado sin trabajo se puso a pensar qué podría hacer para salir adelante y completar sus ingresos.

“En algún momento durante la pandemia me pregunté: ‘Esto ya cambió, esto se maneja de otra manera, ya no es lo que era, ni siquiera sabemos cómo va a regresar el espectáculo; no tengo idea de qué va a pasar’ “, contó Isfel al diario mexicano El Universal.

“Así que dije: ‘¿Qué pasa si me dicen que ya no voy a regresar a trabajar?’. Pues seré la mejor hamburguesera, ya me demostré que puedo hacer otras cosas y lo hago bien”, agregó.

Isfel puso su negocio de comida en Hidalgo, México, donde vive con su hijo. Al comienzo, solo hacía entregas a domicilio. Sin embargo, para la primera semana de julio ya había abierto su restaurante.

¿CÓMO PREPARA LAS HAMBURGUESAS?

La actriz mexicana compartió un video en TikTok mostrando cómo prepara las hamburguesas que vende para salir adelante económicamente. Sin maquillaje y ropa casual, Isfel se muestra totalmente concentrada en la cocina.

La también cantante apareció trabajando con los ingredientes que utiliza sobre una mesa, mientras manipula la carne, la aplana y la lleva directo al fuego.

“Así disfruto preparando sus hamburguesas”, escribió la estrella de las telenovelas en la descripción del video.

