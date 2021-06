La historia de “Vikings” pudo haber terminado, pero los fanáticos de la serie continúan atraídos por el drama histórico y épico. Junto con algunos escenarios ricos, escritura memorable y tramas apasionantes, la serie de Michael Hirst cautiva con su vasta alineación de personajes excepcionalmente geniales. Pero hay pocos más distintos que el adorablemente excéntrico Floki.

Floki era un astuto constructor, devoto pagano y leal compañero de Ragnar y su tripulación. Al ser uno de los personajes destacados en “Vikings”, muchos podrían creer que se sabe mucho sobre su vida, desde su memorable risa hasta su hirviente odio hacia los cristianos; sin embargo, hay muchos detalles y hechos interesantes sobre el personaje que permanecen ser desconocidos por los fanáticos.

DIEZ COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE FLOKI

10. Su nombre tiene algunos significados

Curiosamente, el nombre Floki viene con un puñado de significados o traducciones diferentes en nórdico antiguo, la mayoría de los cuales son bastante distintos entre sí.

El nombre se traduce como “banco de niebla”, “fletán” y “mechón de pelo”, el último de los cuales es apropiado, dado el peinado de Floki durante gran parte de la serie. Además, puede significar un “hombre franco y emprendedor”, que también es una descripción amplia del constructor de barcos.

Floki es el único personaje original de "Vikings" que sobrevive hasta el final (Foto: History Channel)

9. Sus apariciones en el programa

Como saben los observadores de “Vikings” desde hace mucho tiempo, Floki ha tenido una carrera bastante larga y ocupada en el programa. Pero lo que algunos tal vez no se den cuenta es en cuántos episodios ha estado en comparación con la gran mayoría del elenco.

De hecho, el personaje ha visto al menos a aparecido en pantalla en casi todos los episodios previos al final de la quinta temporada. Los únicos episodios antes de la última temporada en los que no aparece son, “In The Uncertain Hour Before the Morning”, “Hell” y el intenso final de temporada, “Ragnarok”.

8. No puede nadar

Floki se caracteriza en gran medida por su destreza y habilidad en la construcción de barcos. Esto ciertamente le resulta útil, ya que carece de la capacidad para nadar con eficacia. Esto se ilustra en el episodio de la cuarta temporada, “The Profit And The Loss”, que muestra algunas cosas que no sabías sobre Ragnar cuando rescata a su amigo que se está ahogando.

Esto sirve como un momento sincero después de la mala sangre entre los dos vikingos, aunque también es un momento que define el carácter de este nórdico único.

7. Es el principal responsable de la crianza de Ivar

Desde que Aslaug trajo a su hijo pequeño, Ivar, a Floki para ayudarlo a criarlo, el pagano devoto ha actuado como una especie de padre sustituto, entrenándolo y enseñándole sobre los dioses vikingos. Floki es, esencialmente, quien cría al niño mientras Ragnar está ausente en sus diversas expediciones.

Como tal, Ivar desarrolla un vínculo estrecho con su mentor, demostrado en parte por sus raros destellos de vulnerabilidad a su alrededor. De hecho, Floki parece ser la única persona frente a la que llora el hijo de Ragnar. Es en gran parte a través de él que Ivar obtiene su odio vehemente hacia los cristianos y su propia fascinación relativa por los dioses paganos.

Floki se caracteriza en gran medida por su destreza y habilidad en la construcción de barcos (Foto: History Channel)

6. Su devoción religiosa en comparación con otros vikingos

Un rasgo que define a los vikingos, en general, es su devoción a los dioses paganos de la religión nórdica antigua. Esto todavía era prominente en gran parte de la Europa escandinava, incluso cuando el cristianismo se estaba extendiendo rápidamente en otras partes del continente.

Sin embargo, Floki lleva esto al siguiente nivel, destacándose como fundamentalista y el vikingo más religioso del grupo de Ragnar. Posee una casi obsesión por seguir y apaciguar a los dioses, participar en rituales y oponerse firmemente a sus “enemigos” cristianos. Incluso se imagina a sí mismo como un canalizador y árbitro de la voluntad de los dioses, es decir, durante sus escapadas islandesas.

5. Un miembro destacado de “Hird” de Rangar

Floki pasa gran parte de su tiempo al principio de “Vikings” junto a Ragnar, sirviendo como uno de sus guerreros, constructores y estrategas clave. De hecho, es miembro de los Housecarls de Ragnar o “Hird”, los criados personales de un escandinavo.

Según los informes, también tiene el título de “Skutilsvein” u “hombre de mesa”. Este es un puesto codiciado por el prestigio y el poder que implica, pero también porque estos oficiales tenían el privilegio de sentarse a la mesa de su señor durante las fiestas. Esto se valida en varios puntos de la serie, ya que a menudo se muestra a Floki comiendo con Ragnar.

4. Un raro sobreviviente de una redada importante al principio

La redada en el monasterio de Lindisfarne es significativa porque acelera la narrativa y establece el tono emocionante del espectáculo, dejando una impresión en los espectadores. Para los fanáticos de los “Vikings” que han visto las seis temporadas previas al épico final, independientemente de si creen que fue perfecto o podría haber sido mejor, esta incursión parece muy lejana ahora.

Es bastante impresionante, entonces, que Floki sea uno de los dos vikingos conocidos que sobrevivieron a esta incursión inicial. El otro es el hermano de Ragnar, Rollo, el tema de muchas de las peores escenas y momentos de los vikingos que los fanáticos no pueden olvidar: otro luchador valiente que de manera similar termina en una tierra extranjera.

Floki pasa gran parte de su tiempo al principio de “Vikings” junto a Ragnar, sirviendo como uno de sus guerreros, constructores y estrategas clave (Foto: History Channel)

3. Armas de elección poco ortodoxas

Los medios de lucha de Floki son bastante únicos, por decir lo menos, muy parecidos al excéntrico constructor de barcos. En lugar de empujar desde la línea del frente o depender de la fuerza bruta, generalmente se queda más atrás, antes de emboscar a los enemigos y emerger detrás de otros.

Este estilo de combate más sigiloso y rápido se complementa con su distintiva elección de armas. A diferencia de la mayoría de los vikingos, que prefieren la lanza o el hacha larga, Floki generalmente empuña un cuchillo largo o un hacha pequeña, y realiza puñaladas más rápidas y de corto alcance al saltar sobre los combatientes. Es más un ataque ciego y una carnicería que un combate directo, pero así es como se las arregla para sortear su estatura más pequeña y delgada. Ciertamente ha demostrado que es un estilo de lucha efectivo.

2. La conexión Loki de Marvel

Dados los aprendizajes paganos de Floki, es apropiado que la inspiración de este personaje se pueda rastrear en gran medida al dios nórdico, Loki, aunque quizás de manera menos descarada que el personaje icónico de Marvel, Loki.

Más allá de tener un nombre similar, ambos tienen cierta superposición en ser mentirosos y renegados pícaros. Floki también se considera a sí mismo un descendiente de este dios vikingo, y estos paralelos se ven reforzados por la tortura y el encarcelamiento del constructor a manos de Ragnar. Es casi seguro que esto es una alusión a una pieza de la saga nórdica, “The Binding of Loki”, donde está confinado como castigo de los dioses por matar a Baldur, hijo de Odin.

1. Basado en una figura real

Además de las influencias de Loki, Floki también se basa en parte en un explorador nórdico llamado Hrafna-Flóki Vilgerðarson. Da la casualidad de que esta figura del siglo IX fue el primer escandinavo en navegar intencionalmente a Islandia y llegar allí con éxito. La primera parte de su nombre se traduce como “cuervo”, que se refiere a los cuervos que supuestamente lo ayudaron a navegar por la zona.

Si bien el encuentro de Floki con esta extraña tierra nueva fue accidental, él también es aparentemente el primero en llegar a Islandia en la serie.