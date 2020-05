Creada por Michael Hirst para History Channel, “Vikings” es una serie de televisión que ha conseguido posicionarse como una de las producciones más exitosas de la pantalla chica consiguiendo un gran número de seguidores. El drama histórico está basado en las leyendas sobre el vikingo Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel), uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica, conocido por haber saqueado Northumbria, Francia y Bretaña, aunque hoy, la serie sigue la historia de sus hijos.

Para su sexta temporada, que será la última, “Vikings” dividió la historia en dos, cuya primera parte fue estrenada en diciembre de 2019, para terminar con el episodio ‘The Best Laid Plans’ (6x10), emitido originalmente el 5 de febrero de 2020, con un giro que nadie vio venir por poner en jaque a uno de sus personajes principales.

Muerte de Bjorn - Vikings

“Vikings” ha logrado atrapar a los espectadores por su trama y personajes posicionándose como una de las series favoritas del público. Por esta producción han pasado diversos actores y actrices que han dado vida a diferentes personajes. Uno de ellos es el actor Travis Fimmel, quien interpreta a Ragnar Lothbrok, protagonista de la ficción.

¿CUÁL ES EL VERDADERO SUEÑO DE TRAVIS FIMMEL?

A pesar de que Travis Fimmel es adorado por millones de seguidores y sus aventuras en “Vikingos” se siguen en decenas de países, él rehúsa por completo vivir como una estrella de la televisión.

El actor de 40 años disfruta de la vida sencilla y, quizás por eso, su figura es una de las que más interés despierta. En los últimos años, ha triunfado con la serie de Michael Hirst, pero también ha sido protagonista de “Warcraft: El origen” y acaba de estrenar “50 States of Fright”, una ficción antológica de terror para Quibi. Aún así, él mismo reconoce que su sueño no es ser actor y que, de hecho, lo que le gustaría es ser granjero.

“[Mi sueño es] trabajar en una granja. Son muchas profesiones en una. Carpintería, trabajo con metales, con animales, horticultura… Lo es todo. Son diez profesiones. Tienes que hacerlo todo tú mismo. No hay muchas carreras donde puedas aprender tanto y tan diverso”, dijo en una entrevista con Rogue Magazine, recogida por Just Jared.

La sexta será la última temporada de "Vikings" (Foto: Fox Premium)

Aunque él se ve como granjero, no desprecia el trabajo de actor. Al contrario, cree que es una profesión dura, pero no es su verdadera vocación: "Aprecio la actuación porque me ha dado una oportunidad y dinero. Respeto lo difícil que es y la gente talentosa que hay en la industria. Pero no es tan importante para mí como lo es para otras personas. Es un trabajo", agregó.

Por este motivo, hay dos países que le han gustado especialmente: Irlanda y Tailandia. “Realmente me gustó Irlanda. La gente es increíble. Tienen mucha gratitud con la vida y son grandes contadores de historias. Cualquiera puede recitar un poema o cantar muy bien. Hace que los pubs sean muy divertidos. Probablemente Tailandia sea mi lugar favorito. Es muy limpio y sano. La comida era muy fresca y el agua azul. Sentí que era un modo de vivir muy sano. La gente es muy amigable y vivían de manera muy diferente, una cultura diferente. Gente feliz”.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA SEGUNDA PARTE DE “VIKINGS” -TEMPORADA 6?

Según los datos consignados en iMDB, la segunda parte de la temporada 6 de “Vikings” comenzará con el estreno de su capítulo 11, programado -en teoría- para el 4 de diciembre del 2020 en Estados Unidos a través de History Channel.

El canal no ha confirmado esta información, aunque parece previsible que los nuevos episodios lleguen a finales de año tal como ocurrió con la quinta temporada, que estrenó su primera parte en noviembre de 2017 y la segunda, en el mismo mes, pero en 2018.

De momento, la casa productora no ha revelado los títulos de los siguientes capítulos, así que tampoco se sabe exactamente de qué tratarán estos nuevos episodios de “Vikings”. No obstante, en conversación con TV Guide, el creador de “Vikings”, Michael Hirst, arrojó algo de luz sobre el futuro del héroe protagonista:

“Bueno, no está muerto. ¿Lo está? Está muy muy muy malherido. No puedo decirte mucho, pero lo que puedo decirte es que en el próximo episodio es extraordinario y varias cosas que creías que eran verdad, al final de este resultan no ser del todo ciertas”, comentó.

La sexta y última temporada de la serie dramática histórica de televisión Vikings se estrenó el 4 de diciembre de 2019 en History in Canada (Foto: History Channel)

VIDEO RECOMENDADO

Vikings 6x11 tráiler