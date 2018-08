Verónica Castro no hará serie autobiográfica ¡ni por 5 millones de dólares! 

Desborde de talento. La siempre popular Verónica Castro se unió a las filas de Netflix con el protagónico de la serie 'La casa de las flores' y pese a estar nuevamente bajo el lente, no quiere saber nada con una propuesta autobiográfica ni aunque le paguen 5 millones de dólares.

Verónica Castro no está dispuesta a revelar los secretos mejores guardados de su familia, pues algunas cosas están mejor guardadas en la memoria. Ella siempre ha contestado con un rotundo 'no' cuando le consultan sobre una serie de su vida, ni siquiera una jugosa suma podría hacerla cambiar de idea.

"No, ni por los 5 millones de dólares que le dieron a Luis Miguel, no, ¡no voy a contar nada!", dijo en entrevista para el programa 'Ventaneando', cuando se realizaba la alfombra roja de la serie 'La casa de las flores', el último 9 de agosto.

¿La razón? Verónica ha sido muy clara sobre eso. "Obvio no voy a hacer una serie, ya saben muchas cosas mías, pero no al 100 por ciento (...) hay que cortar cabezas y yo, la verdad, no nací para eso".

TEMOR POR REACCIÓN DEL PÚBLICO



La actriz también reveló que temía la reacción de sus admiradores por su personaje polémico en la serie que fuma marihuana, la trafica y tiene romances extramatrimoniales.

"Me dolería que dijeran: 'Se volvió loca, ya no me gusta, ya no la quiero o qué desagradable', pues fue un público que me gané a pulso y de corazón", manifestó la artista.