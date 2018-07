LISTA DE PÁGINAS. Si amas hacer maratones de tus series de TV favoritas pero no tienes acceso a ninguna plataforma de streaming como Netflix , no desesperes, existen alternativas GRATIS y ONLINE . Aunque hay miles de páginas web que te ofrecen un vasto catálogo, a continuación, te presentamos algunas de las opciones más destacadas para que no te despegues de tu laptop o smartphone.

Estas páginas son de fácil acceso y navegación, libres de publicidad y virus; lo único que necesitas es una PC, teléfono u otro dispositivo. Ojo, todos estos sitios son legales y si bien son gratuitos en un comienzo, después requieren un pago de por medio.

1. NETFLIX



Netflix es la plataforma streaming más popular y aunque requiere un pago mensual, te da acceso gratuito a su amplio catálogo de series y películas por un mes. Solo necesitas crear una cuenta, ingresar tus datos, incluido una tarjeta de crédito o débito, y comenzar a disfrutar de los beneficios. Para evitar pagar el monto mensual tienes que cancelar tu suscripción antes de los 30 días .



2. HBO

La cadena de televisión cuenta con un servicio de streaming qué llegó a Latinoamérica como HBO GO . Aunque no tiene la misma popularidad que Netflix te permite acceder a sus series originales: Game of Thrones , Big Little Lies , Westworld , entre otras. Si bien este servicio tiene un costo mensual, puedes acceder a la plataforma completamente gratis por un mes. Los pasos a seguir son los mismos mencionados para Netflix .



3. AMAZON

Amazon Prime Video incluye contenido original como The Man in the High Castle y Mozart in the Jungle , entre otras series populares, además te permite descargar en tu iPhone, iPad, tablet o dispositivo Android. Puedes acceder a un mes gratis y a un descuento por los primeros seis meses.



4. CLARO VIDEO

Este servicio de suscripción y alquiler en línea ofrece una variedad de películas, series, documentales y conciertos. Si tienes un plan Max Internacional o servicios fijos con internet desde 4 Mbps tendrás Claro Video por 24 meses totalmente gratis .



5. MOVISTAR



Movistar Play te permite acceder a su catálogo de series, películas, documentales, y TV en vivo, si eres cliente Movistar podrás acceder gratis a la plataforma: Aunque dependiendo del servicio que tengas contratado (celular, internet, cable) tendrás acceso a más canales de TV.