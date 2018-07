¿ Cómo ver Netflix gratis ? Netflix es la compañía de streaming que lo cambió todo. Su aparición simplemente revolucionó el mercado de las películas y de las series de televisión. Cambió la forma en que las esperamos y visionamos. Para la industria, simplemente habrá un antes y un después de Netflix , y hoy es casi imposible imaginar un hogar cinéfilo o seriéfilo sin acceso a su gigantesco catálogo. Pero los hay, y para ellos van los siguientes tips para acceder online gratis .

¿Cómo ver gratis los contenidos de Netflix ? Aunque no lo creas, puede accederse a los llamados 'originales' de la compañía de forma gratuita, sin recurrir a la piratería, con mecanismos ofrecidos o permitidos por la misma Netflix para que te suscribas con el tiempo.

1. EL PRIMER MES GRATIS



Netflix ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.

Para suscribirte recuerda que puedes ingresar una tarjeta de débito o crédito.



2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA



El método más popular para v er Netflix GRATIS es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.

3. LOS CONTENIDOS EN TV

Muchos no lo saben, pero los contenidos de Netflix también pueden verse en algunos canales de cable, aunque mucho tiempo después de su lanzamiento en la plataforma. Por ejemplo, en Paramount Channel emiten Orange Is the New Black y House of Cards , dos de las series originales más vistas de la compañía de streaming.



No es un medio perfecto, pero es uno al fin y al cabo.

PRECIOS

La suscripción a Netflix tiene el siguiente costo mensual por país:



Perú: S/ 24,90 (Básico), S/ 34,90 (Estándar) y S/ 44,90 (Premium)

México: 109 pesos (Básico), 149 pesos (Estándar) y 199 pesos (Premium)

España: 7,99 euros (Básico), 10,99 euros (Estándar) y 13,99 euros (Premium)

Estados Unidos: US$ 10,99 (Básico) y US$ 13,99 (Premium)