“Unorthodox” de Netflix se ha convertido en una de las series más exitosa de los últimos días. La historia inspirada en la vida de Deborah Feldman se estrenó el pasado 26 de marzo y hasta el día de hoy sigue siendo parte del rankings de producciones más vistas en decenas de países.

“Poco ortodoxa” narra la historia de Esther Shapiro (Sty), una joven de 19 años que vive en Nueva York y que forma parte de una comunidad de judíos ortodoxos de Williamsburg. Esta reside en un entorno opresor, que vive todavía bajo el trauma del Holocausto vivido en la Segunda Guerra Mundial y en el que la mujer termina siendo totalmente relegada a un rol sumiso respecto a su marido y cuya única meta en la vida termina siendo tener hijos del mismo. Ante esto, Sty decide abandonar esa comunidad que la denigra y se marcha a vivir a Berlín, lugar en el que reside su madre, para iniciar una vida completamente independiente, alejada de esa represión.

La historia real está basada en la vida de Deborah Feldman. El sufrimiento y la lucha de Sty en la ficción es completamente real y fueron plasmados en el libro autobiográfico “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”. Pero Feldman no solo escribió el libro, sino también ha sido parte de la serie y ha realizado un cameo que seguramente no te has dado cuenta.

EL CAMEO DE DEBORAH FELDMAN

La historia de Deborah Feldman ha terminado siendo un éxito en la plataforma, por que cuenta una historia de lucha, emoción y valentía en el que la mujer termina siendo la gran protagonista, así que la Sty de la viral real decidió ser parte de una de las escenas.

Posiblemente no te diste cuenta pero Feldman participó en uno de los episodios, concretamente el cuarto. En una escena en la que vemos al personaje de Shira Haas en un centro comercial antes de realizar su esperada audición, entre las clientes del lugar se encuentra la protagonista real de esta historia.

La propia novelista decidió compartir en sus redes sociales una instantánea de la jornada de grabación en la que vemos a ambas juntas. Posiblemente un momento muy especial para las dos.

