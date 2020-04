Luego de tener un enorme éxito con “Love is Blind”, Netflix volvió a apostar por un programa de televisión de citas con un giro diferente llamado “Too Hot to Handle”. Este show de concurso fue creado por Laura Gibson y desarrollado por Charlie Bennett como una producción en conjunto con Australia, Canada, Irlanda, Reino Unido y los Estados Unidos. Su primera temporada tiene 8 episodios y se estrenó el pasado 17 de abril en Netflix.

El mismo sigue la vida de un grupo de jóvenes solteros que son llevados a una isla especial por cuatro semanas para que encuentren el amor y reciban 100 mil dólares. Sin embargo, 12 horas después de estar en ese lugar, los concursantes son informados por Lana, una asistente virtual, que el premio de dinero se irá disminuyendo por cada acción sexual que tengan.

Besarse resulta en una reducción de 3000 dólares y tener relaciones sexuales puede llevar a una pérdida de casi 20 mil dólares, e incluso masturbarse puede afectar el premio final. Con otros cuatro participantes que se unieron a mitad de temporada, el total de jóvenes dentro de esta isla es de 14 y entre ellos tendrán que hacer algunos retos de Lana que incluirán juegos sexuales para que rompan las reglas.

Pero, ¿quiénes lograron aguantar hasta la noche final y quién ganó exactamente? Considerando que cualquier cosa podría pasar en uno de estos programas de entretenimiento, el giro que brindó Netflix al final dejó a todos los fans con la boca abierta. ¡Cuidado! Más adelante habrán spoilers del show de concurso “Too Hot to Handle”.

¿QUIÉN GANÓ EL CONCURSO DE “TOO HOT TO HANDLE”?

Los invitados al show fueron un grupo de jóvenes solteros que debían evitar todo contacto sexual (Foto: Netflix)

Tal como menciona TVLine, el objetivo del show es buscar un crecimiento personal y encontrar una relación que valga la pena. Con unos relojes especiales que se encienden al tener este tipo de contacto, los concursantes podrían tener un tiempo para explorar a su posible pareja e incluso tener la opción de pasar una noche juntos en una suite privada pero aún siguiendo las reglas de juego. Aquellos que no muestren este crecimiento personal, serían eliminados del concurso.

Luego de siete episodios en los que los concursantes intentan (y fallan) mantenerse alejados unos de otros, sus días en el “retiro” van llegando a su fin con tiernos momentos, como por ejemplo cuando Sharron le pregunta a Rhonda si le gustaría ser su novia a la vez que conoce a su hijo por FaceTime. Por otro lado, Harry también hace lo suyo al rehusarse por pedir perdón al romper muchas reglas con Francesca, que hasta cierto punto podría considerarse un crecimiento.

“El tiempo se va acabando y los productores se quedan sin ideas," comenta el narrador mientras Lana explica una de las últimas actividades. una fiesta sexy para todos. Es aquí donde se revela una actividad extra con Francesca y Harry, quienes hasta el momento les habían costado al grupo la reducción de 32 mil dólares del total de 100 mil. Ellos deberían pasar una noche solos siguiendo las reglas para agregar a los 42 mil dólares totales que tenían del premio.

Sorprendentemente, ellos logran superar la prueba y llegan a conseguir 75 mil dólares, solo para que Lana diga que en 24 horas revelará quién habrá ganado el dinero del concurso, no sin antes enviar a Madison y Kori a sus casas por no tener ese proceso de crecimiento personal que se habría esperado.

Los 10 concursantes que quedan entonces se reúnen para el gran anuncio de Lana, y ella comienza a mencionar los nombres de quienes deberían pararse comenzando con Francesca, Harry, Sharon y Rhonda, a quienes le dice que hicieron grandes crecimientos emocionales durante esos días. Luego le pide que se pare David, Chloe, Kelz, Nicole, Lydia y Bryce, solo para anunciar que todos ganaron por ayudarse mutuamente a establecer conexiones más profundas.

Al final, cada uno se llevó a casa 7500 dólares (antes de los impuestos) a pesar de que algunos de ellos fueron responsables de romper algunas reglas en la isla. Esto ha provocado también que los fans se dividan entre aquellos que creen que no fue justo que se dividan en partes iguales o que solo una pareja debería haber ganado.

Al final, solo aquellos que forjaron una relación significativa o crecieron emocionalmente ganaron el premio (Foto: Netflix)

