Hace unos días se dio a conocer que el actor Miguel Ángel Olivares Biaggio, más conocido como Mike Biaggio, había dado positivo a la prueba COVID-19, luego de sentir un malestar generalizado a fines de enero. Debido a su delicada situación, su esposa Gloria Sierra no dudó en apoyarlo y pedir ayuda a través de sus redes sociales.

Por fortuna, el también cantante ya se encuentra mejor y se animó a hablar de su lucha contra el virus, que lo mantuvo alejado por varias semanas de su familia. Durante una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ señaló que ya está bien, pues a diferencia de los primeros días que le diagnosticaron el mal, no podría agarrar ni un vaso con agua. Y si bien, actualmente tiene neumonía, se encuentra “realizando ejercicios de respiración para salir adelante”.

Debido a que el estado de salud del artista de 43 años preocupó no sólo a sus seres queridos y amigos, sino también a sus seguidores, hacemos un recuento de todo lo que hizo su pareja para salvarle la vida tras ser contagiado de coronavirus.

El también cantante fue parte del grupo Mercurio, con el que grabó dos álbumes, El fenómeno y Evolución. (Foto: Mike Biaggio / Instagram)

LA LUCHA QUE EMPRENDIÓ LA ESPOSA DE MIKE BIAGGIO

Al conocer que su esposo estaba muy delicado, Gloria Sierra publicó a través de sus redes sociales que Mike Biaggio necesitaba con urgencia un balón de oxígeno, toda vez que no podía respirar bien.

“Miguel Ángel en la tarde estaba perfecto, se fue a andar en moto, llega como a las 5 de la tarde y me dice: ‘¡Ay!, como que me cansé mucho, me duele mucho el cuerpo, estoy cansado’. Se viene a acostar a la cama y de pronto ahorita en la noche como a las 8 o así: ‘Oye traigo mucho escalofrío’ y le toco y calentura, le checo la calentura (...) y lo que nos preocupa es la oxigenación que no sube de 90, hace ratito subió a 92, pero igual sigue siendo baja”, comenzó explicando la también actriz de 36 años.

Luego de haberse comunicado con un médico, este le aconsejó que consiguieran un tanque de oxígeno, y tras realizar varias llamadas y no obtener respuesta, buscó en internet concentradores de oxígeno y descubrió que tardarían semanas en llegar; por lo que no dudó en acudir nuevamente a sus redes: “Pido y solicito con todo el amor del mundo que quien rente tanques de oxígeno por favor me pasen su contacto para localizarlos”.

Tras ello, obtuvo una respuesta positiva. “Gracias a Dios se contacta con nosotros una chava, Itzel. Y me dice, ‘Tengo un solo concentrador de oxígeno’”. Un amigo de la familia fue a recoger el aparato y le fue conectado a la una de la madrugada del domingo [31 de enero].

“Eso hizo que estuviera más estable durante toda la noche, subiendo por lo menos a 90, 92, 89, y así ha estado durante todo el día. Le he dado todos los medicamentos que el doctor me dio. Y ahora contacté a una doctora, aquí en el DF, que para mí fue como un ángel de la guarda su llamada. Entonces, al parecer estamos bien como hemos llevado las cosas”, dijo.

Su primer papel en las telenovelas lo obtuvo en el melodrama El privilegio de amar. (Foto: Mike Biaggio / Instagram)

NO SE SEPARÓ DE SU ESPOSO

La esposa del artista contó que siempre estuvo a su lado. “Yo he estado con él. No dormí en la cama con él, hice un tendidito al lado de la cama en el suelo para estar lejos, pero para estarlo checando, monitoreando, que no se le desconectara. De repente deja de dar porque se enrolla el cablecito, se enrolla y deja de pasar el airecito. Entonces, decidí quedarme aquí con él. Las niñas en sus cuartos, les pedí que no subieran, quieren ver a su papá y demás. Lo ven desde las escaleras, lo saludan”, mencionó.

Después de ello, la actriz de ‘Al Diablo con los Guapos’ finalmente compró un tanque de oxígeno con un motor que descansa cada seis horas.

MIKE BIAGGIO AGRADECE A LA VIDA

Tras mejorar en su estado de salud, aunque tiene una leve neumonía dijo: “En general yo me siento muy bien, muy agradecido con la vida de haber salido o librado de la mejor manera. Creo que lo más importante fue haber actuado a tiempo y eso ayudó mucho a que se afectara lo menos posible el cuerpo y los órganos. Ya estoy saliendo, tengo algo de neumonía, estoy haciendo ejercicios para los pulmones y también no puedo hacer ejercicio hasta dentro de un mes para no forzarme”.

Asimismo, dio a conocer que más le preocupó cuando bajaron sus niveles de oxigenación. “En cuanto empecé a sentirme mal, Gloria le habló a un doctor y dijo fue que tenía que correr al hospital porque estaba muy bajo de oxigenación. Llamó a hospitales COVID, pero no había manera de recibirnos porque no tenían lugar. La oxigenación ya está mucho mejor, para respirar y para todo ya me siento realmente muchísimo mejor”.

Finalmente agradeció a su esposa por acompañarlo en todo momento: “Fue la mejor enfermera, de verdad. Fuerte, íntegra. Se paraba frente a la cama, toda tapada y cubierta para no contagiar a los demás, pero le veía la cara de general: ‘A ver, haz esto’, ¿ya hiciste esto?’, ‘ahora ponte esto’. Estuvo al pie del cañón todo el tiempo y le tengo un gran amor, la adoro con toda mi alma”.