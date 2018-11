El octavo capítulo de la novena temporada de ' The Walking Dead ' trajo consigo una sorpresa para todos los seguidores de la popular serie de AMC: la muerte de 'Jesús', personaje interpretado por el actor Tom Payne, quien fue asesinado por 'Los Susurradores'.

El desempeño de 'Jesús' en la trama televisiva fue muy diferente al que tenía en la historia original de los cómics —en la que es uno de los luchadores más importantes del grupo— y esto provocó que Tom Payne se sintiera “frustrado” y “aburrido” del papel que interpretó en la serie durante tres años.

Así lo acaba de revelar el propio actor en una entrevista con The Hollywood Reporter, en la que además confesó sentirse “feliz” de abandonar ' The Walking Dead', debido a que su personaje no logró realizar cosas realmente importantes durante su paso por el programa.

“Es el miembro más capaz de todo el grupo, y no fue usado para nada (en la serie)”, dijo Tom Payne sobre el descontento que sentía por la forma en que su personaje era representado en la ficción. “Sé que la gente se sentirá decepcionada e impactada, pero estoy feliz”, agregó.

Asimismo, el actor indicó que cuando Ángela Kang (la showrunner de la “The Walking Dead”) le dio la noticia de que Jesús moriría esta temporada, su única petición fue que su personaje —que hizo su ingreso en la serie en la sexta temporada— tuviera un final “por todo lo alto”.

“Cuando Ángela me llamó se sorprendió por lo tranquilo que yo estaba (sobre su salida) (…) Me lo contó, y yo dije: ‘Sí, ¡mientras sea un final genial!’ (…) Quería asegurarme de que estuviéramos contando una historia que sorprenda a la audiencia, porque de eso se trata: de que sepan que nadie está a salvo”, indicó.

Tom Payne también se refirió que fue con él que aparecieron dos grandes grupos de villanos en la serie.“ El otro día me di cuenta que mi personaje presentó a ‘Los Salvadores’ y ahora introdujo a ‘Los Susurradores’, así que tengo estos dos momentos en el programa”, dijo.

Finalmente, Tom Payne dejó abierta la posibilidad de su regreso en alguna de las nuevas producciones sobre 'The Walking Dead' que está planeando AMC, y no descartó volver a ponerse en la piel de Jesús si se tratara de una buena historia.