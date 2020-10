Ahora que “The Walking Dead” cuenta con dos spin-off, “Fear the Walking Dead” y “World Beyond”, otros dos más en camino y una trilogía de películas protagonizada por Rick Grimes en proceso, es importante aclarar la línea de tiempo de las series del universo zombi basado en los cómics de Robert Kirkman.

Aunque, como señala VerTele, “The Walking Dead: World Beyond” no aporta mucho al universo post-apocalíptico, sirve para ampliar la visión de sus predecesoras. Además, a pesar de que las tres ficciones guardan una estrecha relación ninguna comparte línea temporal.

“THE WALKING DEAD”: 2019

“The Walking Dead” se estrenó en 2010, año en que también empieza la historia de sus protagonistas. Desde entonces, la progresión de la ficción de AMC fue distinta al tiempo real. En la octava temporada, que se emitió entre el 2017 y 2018, la historia transcurría recién en el 2013.

Pero eso cambió cuando en la novena entrega del drama zombi se produjo un salto temporal de seis años que ubicó a los protagonistas en 2019, igualando casi el tiempo actual.

La décima temporada de "The Walking Dead" continuará en 2021 (Foto: AMC)

“FEAR THE WALKING DEAD”: 2013

En tanto, “Fear the Walking Dead” está ambientada en 2013 y todavía no se ha producido ningún salto en el tiempo, así que está algunos años detrás de la serie original. Sin embargo, esto podría cambiar en la sexta temporada, que se estrenó el 11 de octubre.

La sexta temporada de "Fear the Walking Dead" se estrenó el 11 de octubre (Foto: AMC)

“THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND”: 2020

El nuevo spin-off, “World Beyond” está ambientado 10 años después del inicio del apocalipsis zombie, es decir se desarrolla en el 2020. Aunque no se especificó en qué momento de año arranca la nueva historia el medio antes mencionado cree que se ubica en la primera mitad del presente año.

Pero que ambas series del universo de “The Walking Dead” se desarrollen casi en la misma época no significa que se realice un crossover entre ellas.