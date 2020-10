“The Walking Dead” se ha convertido en una verdadera sensación con los años, siendo una de las series más esperadas en este año 2020. Su temporada 10 marcó el final de un conflicto que ha atormentado a sus protagonistas en los últimos episodios, la guerra en contra de los Susurradores.

Estos enemigos aparecieron por primera vez en la temporada 9 como misteriosos caminantes disfrazados con piel y sangre de los muertos para pasar desapercibidos. Su líder, Alpha, se destacó por encima de cualquier otro enemigo de los supervivientes por su crueldad y por no tener piedad con aquellos que invadieron su territorio.

Ahora, después de una lucha extensa que casi se extiende por una temporada, los Susurradores fueron derrotados en el episodio 16 de la temporada 10 de “The Walking Dead”, un episodio que era conocido por ser el final de temporada, pero por la pandemia del coronavirus, la temporada se extendió por seis episodios más que se emitirán en el 2021.

Para los fans de los cómics de Kirkman, el final de la Guerra contra los Susurradores fue muy diferente a lo que se mostró en la televisión. ¿Qué pasó exactamente en las historietas? Screenrant hace una revisión de como acabó el conflicto en la serie de AMC junto a los acontecimientos de los cómics y sus protagonistas.

¿CÓMO TERMINA LA GUERRA CONTRA LOS SUSURRADORES EN “THE WALKING DEAD”?

El final de esta guerra, tanto en el programa de televisión como en los cómics, comienza con la muerte de Alpha. En ambas versiones, Negan la asesina y decapita, y es su muerte lo que coloca a Beta a cargo de los Susurradores y lo impulsa a tomar represalias. Lo hace desplegando su mayor arma: la Manada de la Horda.

Esta es una reunión masiva de caminantes a quienes los Susurradores son capaces de dirigir, enviándolos al ataque como un ejército de muertos vivientes. Tras la muerte de Alpha en el programa de televisión, Beta siente dolor, rabia y, finalmente, locura. Empieza a escuchar voces, creyendo que la propia horda le está hablando y le pide que las use para vengarse.

Beta lleva a la horda primero a Alejandría, pero la encuentra abandonada. Los supervivientes han huido a un hospital cercano donde pueden refugiarse en sus pisos más altos. El plan, al parecer, es simplemente esconderse de la horda hasta que llegue la ayuda o puedan escapar.

Sin embargo, mientras viaja hacia Oceanside, las voces que Beta escucha le instan a cambiar de rumbo y, por pura suerte, llegan al hospital. Más pronto que tarde, el hospital es rodeado, pero los sobrevivientes tienen un plan: poner un sistema de altavoces en un camión que luego será tirado por caballos mientras toca música, atrayendo a la horda fuera del hospital.

Ponen en práctica su plan y la horda comienza a alejarse, pero en poco tiempo, los Susurradores emergen y atacan el camión, poniendo fin a la música. Los supervivientes cambian de plan: matar a todos los Susurradores restantes. Comienzan a eliminar a los Susurradores uno por uno, y Negan regresa para enfrentarse a Beta.

Mientras los dos luchan, Beta casi acaba con Negan, pero Daryl viene a su rescate, apuñalando a Beta en los ojos y dejándolo para que la horda lo consuma. Con Beta y los Susurradores restantes muertos, Lydia y Carol conducen a la horda por un acantilado hacia un profundo cañón, poniendo fin a la Guerra de los Susurradores.

¿CÓMO TERMINA LA GUERRA CONTRA LOS SUSURRADORES EN EL CÓMIC DE “THE WALKING DEAD”?

Tras la muerte de Alpha en los cómics de “The Walking Dead”, Beta busca venganza, pero no hay indicios de que se esté volviendo loco como en el programa de televisión. Él reúne a los Susurradores restantes y conducen una manada masiva hacia Alejandría. Los supervivientes en este punto de los cómics están en una forma mucho mejor que el grupo que se esconde en un hospital, y hay una milicia entrenada preparada para defender a la comunidad.

Los Susurradores, disfrazados dentro de su manada, atacan a la milicia que aguarda y ganan ventaja gracias a la abrumadora cantidad de caminantes. Es una batalla enorme y desordenada, durante la cual Negan y Beta luchan entre sí, con Beta herido. Gracias a los refuerzos del Reino, los supervivientes hacen retroceder a los Susurradores y ambos bandos tienen un poco de tiempo para reagruparse.

Los Susurradores se separaran: un grupo se dirigió de regreso a Alexandria mientras que el otro se dirigió a Hilltop. Sin embargo, parte de la milicia nunca abandonó la persecución y se escondió dentro de la manada. Mientras viajan, persiguen y matan a los Susurradores antes de que puedan atacar Alexandría.

Por su parte, la manada en camino a Hilltop llega a su destino y los Susurradores lanzan un ataque devastador. Hilltop logra repeler a los Susurradores a pesar del daño a la comunidad, pero también deciden evacuar y volver a Alexandria. Aún recuperándose de sus heridas, Beta y un grupo disminuido de Susurradores rodean una enorme manada de caminantes y la desatan en Alexandria.

Ellos, sin embargo, no los acompañan, creyendo que una manada tan grande será suficiente para destruir a toda la comunidad. Casi tienen razón, porque la manada no tarda en invadir por completo la ciudad. Aún así, los sobrevivientes no son derrotados y mientras algunos trabajan para sacar a los caminantes de Alexandría, otros comienzan a llevar a la manada hacia el océano.

Después de este ataque, tanto Alexandria como Hilltop se reconstruyen, mientras que los Susurradores parecen desaparecer. No es hasta semanas después que tiene lugar el acto final de la Guerra de los Susurradores. Mientras patrullaban, Aaron y Jesús son atacados por Beta, quien cree que están buscando su nuevo campamento.

Casi mata a Jesús, pero Aaron es capaz de disparar y matar a Beta primero. Luego buscan el campamento y matan a los pocos Susurradores que quedan allí, lo que pone fin a la Guerra de los Susurradores. Un final muy diferente a la serie televisiva, pero es porque los personajes han cambiado y la situación de los supervivientes son diferentes en ambas versiones.

