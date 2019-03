The Walking Dead 9x16 ONLINE: ¿Dónde y a qué hora ver capítulo final de la temporada 9?

La novena temporada de The Walking Dead llega a su fin después del trágico momento que los Susurradores (Whisperers) les hicieron vivir a las cuatro comunidades aliadas al secuestrar, asesinar y decapitar a diez de sus miembros. Los sobrevivientes deben recuperarse rápidamente y repararse para el invierno y lidiar con sus enemigos.

' The Storm' (9x16) será el último episodio de la actual entrega del drama zombi, cuya recta final ha sido marcada por la locura de los Susurradores, que tienen a los walkers como su principal arma. Ellos amenazaron con guiarlos a Hilltop, Alexandria y el Reino si los protagonistas volvían a invadir sus territorios.

A continuación, todos los detalles del final de la novena temporada de The Walking Dead , que será emitido este domingo por AMC en Estados Unidos y por Fox Premium en América Latina.

SINOPSIS DE "THE WALKING DEAD" 9X16: 'THE STORM'

La sinopsis oficial del décimo sexto capítulo de la novena temporada de The Walking Dead reza lo siguiente:

"Después de la abrumadora pérdida, las comunidades deben enfrentar una feroz ventisca cuando un grupo trata con un enemigo desde dentro, otro se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte".

The Walking Dead despidió a ciertos personajes en el penúltimo episodio de la temporada. El show presentó un icónico y brutal momento del cómic original, aunque con algunos cambios: Alpha tomó la vida de algunos miembros de Alexandria, el Reino y Hilltop.

Los Susurradores mataron a 10 personas y empalaron sus cabezas para marcar su territorio. Ellos fueron Henry, Tara, Enid, Ozzy, DJ, Addy, Tammy, Frankie, Alec y Rodney.



Ahora, el gran final de la novena temporada de The Walking Dead tiene una feroz tormenta de nieve como contexto, que obligará a los supervivientes a invadir una vez más el territorio de los Susurradores. Es decir, Alpha podría reclamar nuevas víctimas.

TRÁILER DE "THE WALKING DEAD" 9X16: 'THE STORM'

SNEAK PEEK DE "THE WALKING DEAD" 9x16

¿RICK VOLVERÁ PARA EL FINAL DE TEMPORADA?

Muchos fans de The Walking Dead creen el final de temporada sembrará la semilla del regreso de Rick Grimes al universo zombi. De acuerdo a una teoría defendida por la comunidad walker, Eugene logrará arreglar la radio en la que está trabajando y de esta forma hará contacto con otro grupo de supervivientes, quizá la Commonwealth del cómic, donde estaría Rick.

Incluso Rick podría ser quien responda a Eugene y eso permitiría la anunciada salida de Michonne, quien podría marcharse a buscar al amor de su vida.

Por lo pronto, Norman Reedus al prometió un final de temporada "visualmente impresionante".

"Diré que visualmente el último episodio no es nada que haya sido visto antes en ' The Walking Dead'. Es completamente diferente. Fue muy divertido grabarlo. Tiene un look diferente, 1.000 %, el final. Es un episodio grande, visualmente explosivo y visualmente impresionante", declaró a Entertainment Weekly.

A su turno, la showrunner Angela Kang prometió grandes sorpresas para el final.



"A medida que avanza la trama, hay ciertas cosas que vamos a llevar a la siguiente temporada. Vamos a introducir nuevas cosas al final del todo", reveló a la misma revista.



¿CUÁNDO, CÓMO Y A QUÉ HORA VER "THE WALKING DEAD" 9X16: 'THE STORM'?

América Latina



Canal: Fox Premium Series

Online: app de Fox

Día: domingo 31 de marzo

Hora: 8:30 pm (hora peruana)

Estados Unidos



Canal: AMC

Día: domingo 31 de marzo

Hora: 9:00 pm (hora local)

España