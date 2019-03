The Walking Dead 9x15: ¿quiénes son asesinados y empalados en el cómic original?

Su mismo nombre auguraba lo peor. 'The Calm Before', el penúltimo capítulo de la temporada 9 de The Walking Dead , se estrenó este domingo 24 mostrando un evento que muchos lectores del cómic temían que sucediera: el asesinato y decapitación de algunos miembros del grupo de Daryl y Michonne.

Esta escena en concreto fue bastante similar a su contraparte en la historieta: un grupo de supervivientes caminan hasta el límite que Alpha había marcado con una terrorífica escena: las cabezas empaladas de algunos supervivientes que habían asesinado los "Susurradores".

No obstante, en la serie de televisión fueron colgadas las cabezas de 10 personas, mientras que en el cómic fueron 12. Además, el único personaje que murió en ambas versiones fue Tammy.

En su momento, fue el número que más muertes de personajes mostró en la historia de los cómics de The Walking Dead. También es la única historieta que todas las muertes ocurrieron de la misma manera y por la misma persona: Alpha.

¿Quiénes murieron en los cómics? En el número 144 del Volumen 24: Life And Death, Alpha asesina, decapita y empala a Rosita, Josh, Olivia, Erin, Luke, Carson, Oscar, Ken, Larry, Tammy y Ezekiel.

¿Quiénes murieron en la serie de TV? Para este momento, la líder de los "Susurradores" decapitó y colgó las cabezas de Henry, Tara, Enid, Ozzy, DJ, Addy, Tammy, Frankie, Alec, y Rodney.