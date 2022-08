“The Sandman” siempre fueron unos cómics muy populares, destacando en el Universo DC por tratarse de fantasía en lugar de superhéroes. A pesar de su popularidad, siempre fue difícil adaptarlos a la vida real. Es fácil de imaginar el alivio de los fans una vez que Netflix lanzó la tan esperada adaptación.

Pero las buenas noticias no acaban aquí. Según Allan Heinberg, el director de la serie, aunque admite que todavía no hay una renovación de más episodios, es solo cuestión de tiempo.

“Hemos tenido una sala de guionistas para la segunda temporada y estamos trabajando en los guiones. Season of Mists es algo que hay que esperar. Estoy deseando hacer algo diferente con el look de Gwendoline, no quiero estropear la sorpresa de nadie pero aquí es donde realmente empiezan los problemas de Dream.”

La serie de The Sandman está disponible en Netflix.