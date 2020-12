En la temporada 2 de “The Mandalorian”, Din se embarca en una misión para reunir a Baby Yoda con los Jedi, para que el niño pueda recibir el entrenamiento adecuado y dominar sus habilidades de la Fuerza. Esta búsqueda culminó cuando Grogu se fue con Luke Skywalker, quien había sentido la presencia del niño cuando el joven llamó a la Fuerza en Tython.

Pero antes de que Baby Yoda comenzara su nuevo viaje como Jedi en entrenamiento (nuevamente), se despidió de Mando en una escena muy emotiva. La despedida entre las dos estrellas de “The Mandalorian” fue un acontecimiento importante, que ilustra cuánto ha crecido Din desde el primer episodio.

Los fans aclamaron este final como uno de los mejores jamás vistos en la televisión, además de catalogarlo como el ‘renacer’ de Star Wars por presentar ideales positivos que estaban muy lejos de las producciones anteriores: Mando como un padre protector que hizo de todo para proteger a Grogu, su hijo adoptivo sin ninguna relación de sangre.

No obstante, por más bueno que sea el final de la segunda temporada de “The Mandalorian”, la serie no ha escapado de algunas preguntas que han dejado a los fans confusos por como la temporada 3 se desarrollará. ¿Qué pasará con Grogu? ¿Y con Mando? ¿Cómo lograrán mantener el interés en la historia? Screenrant hace una lista de las preguntas más importantes.

10 PREGUNTAS DE “THE MANDALORIAN” QUE DEBE RESPONDER LA TEMPORADA 3

Boba Fett tendrá su propia serie en Disney Plus (Foto: Disney+)

1. ¿Qué le pasará a Grogu ahora que se fue a entrenar con Luke Skywalker? ¿Volverá a verse con Mando?

2. ¿Qué pasará con Boba Fett y Fennec en la nueva serie de Disney+ “The Book of Boba Fett”?

3. ¿Qué hará Din Djarin con el Darksaber sabiendo que es ahora el heredero de Mandalore?

Mando le entrega el Darksaber, pero así no funciona (Foto: Disney+)

4. ¿Qué será de Moff Gideon y su remanente que se mostró en “The Rescue”?

5. ¿Qué otros personajes del universo de Star Wars se unirán a la tercera temporada de la serie?

6. ¿Qué pasará con Mando ahora que ya no tiene a Grogu de su lado? ¿Seguirá su camino o irá a buscarlo?

Los Dark Troopers de Moff (Foto: Disney+)

7. ¿Cómo fue posible que Bib Fortuna siga vivo, considerando que Jabba y sus aliados fueron vencidos?

8. ¿Qué hará Bo-Katan con Mando? ¿Lo retará a un duelo o lo atacará por la espalda para conseguir el Darksaber?

9. ¿Por qué el Dr. Pershing ayudó a Mando y qué pasará con él en la tercera parte?

10. ¿Cómo funcionan los Dark Troopers? ¿Habrán enemigos más fuertes que ellos en los siguientes capítulos?

"The Book of Boba Fett" será una nueva serie (Foto: Disney+)

