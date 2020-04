La cuarta temporada de “The Last Kingdom” (“El Último Reino” en español), serie británica basada en las novelas “The Saxon Stories” de Bernard Cornwell, está disponible en Netflix desde el domingo 26 de abril de 2020. En los 10 nuevos episodios, después de la muerte de Alfred, las alianzas entre los reinos se han resquebrajado.

Uhtred considera que es el momento adecuado para desafiar a su tío Aelfric, y recuperar así su hogar ancestral, Bebbanburg. Sin embargo, el destino cambia en una dirección diferente, llevando a Uhtred a darse cuenta de que su camino está ligado al sueño de Alfred de una tierra unida. Esto, y los sentimientos de Uhtred por Aethelflaed, le llevan de nuevo a una política que amenaza con hacer estallar en la guerra.

"The Last Kingdom", temporada 4: este es el tráiler oficial de la cuarta parte de la serie

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 4 “THE LAST KINGDOM”?

En el último episodio de la cuarta temporada de “The Last Kingdom”, a pesar de Edward luchó con todo lo que tenía dejó a Winchester sin vigilancia provocando que los daneses tomaran la ciudad y sus dos herederos, madre, esposa y suegro quedaran a merced de Sigtrygrr. Aunque Uhtred le aconseja negociar el rey da la orden de quemar todo.

A diferencia de Ragnar, Cnut y Brida, Sigtrygrr busca paz y tierra donde sus hombres puedan establecerse, así que para frenar el ataque de Edward utiliza a los hijos de su rival. Sin más opciones, Uhtred se intercambia a si mismo por los hijos del rey.

Uhtred intenta negociar con Sigtrygrr, pero Brida, que solo busca venganza, arroja la espada de Uhtred entre los cadáveres para hacer creer a Edward que su guerrero más poderoso fue asesinado.

Edward ordena quemar Winchester para vencer a los daneses (Foto: The last Kingdom/ Netflix)

Aunque el último empujón que se necesitaba para que la guerra se desate lo da Aethelflaed cuando regresa con los ejércitos de Mercia después de derrotar a los daneses en Eoferwic y sugiere atacar sin piedad. Entonces, los ejércitos de Mercia y Wessex se unen e inician una batalla brutal.

Para evitar más desparramamiento de sangre, Uhtred interviene y logra que Edward escuche la propuesta de Sigtrygrr: el reino del norte con su capital en Eoferwic a cambio de la paz en los otros tres reinos, además, Stiorra también irá con él. Así, la cuarta temporada de “The Last Kingdom” terminó con la paz temporal entre sajones y daneses.

Al final de la temporada 4 de "The Last Kingdom" Uhtred se lleva al hijo bastardo de Edward (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL PARA LA TEMPORADA 5 DE “THE LAST KINGDOM”?

Aunque Edward aceptó el acuerdo de paz, es claro que no desistirá de su sueño de unir todos los reinos anglicanos. Por eso le explica a Aethelflaed que Sigtrygrr les ha enseñado que hay "otras formas" de conquistar un reino además de la guerra.

Otra cosa que queda clara al final de la cuarta entrega de “The Last Kingdom” es que la guerra aún no ha terminado. Existen muchos factores que más adelante podrían alterar la paz: Aethelm envenenó a Aelswith para asegurarse de que no se convirtiera en una amenaza para su nieto cuando Edward muera, Brida sobrevivió y dio a luz al hijo de Cnut, Heston escapó antes de que la batalla comenzara y Uhtred se queda al cuidado del primogénito del rey Edward.

Aunque Netflix aún no ha renovado la serie para una quinta temporada todo parece indicar que aún hay más historia por contar, sobre todo considerando que esta ficción se basa en las novelas de Bernard Cornwell.