“The Last Kingdom” es una serie de televisión británica estrenada en octubre de 2015 a través de BBC América y BBC Two, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. La misma está disponible también en Netflix desde el domingo 26 de abril del 2020, y aunque la plataforma streaming aún no ha confirmado una siguiente temporada de la serie británica, los últimos episodios dejaron el camino preparado para el regreso de Uhtred y compañía.

La historia de la serie se basa en los libros de Bernard Cromwell, específicamente en “The Saxon Stories”, que sigue las aventuras de Uhtred, interpretado por Alexander Dreymon, el hijo de un noble sajón que es criado por los daneses invasores, mientra busca su venganza y ejercer su derecho de nacimiento como legítimo gobernante. Esto lo pone en una encrucijada de elegir entre el reino de sus ancestros y a la gente que le es leal.

Si bien la premisa es importante para que su audiencia logre conectar con la serie televisiva, lo cierto es que sus personajes principales y antagonistas son los responsables reales de que la serie triunfe. Por ello, cuando uno habla del éxito de “The Last Kingdom”, es imposible desligar su éxito de la interpretación de Alexander Dreymon, a quien muchos ha inspirado fuera de la pantalla por su increíble actuación.

¿En qué otras series ha actuado? ¿Dónde nació? En este artículo haremos una pequeña recopilación de datos que quizá no conocías sobre el protagonista de “The Last Kingdom”. Cabe resaltar que él siempre ha sido muy reservado con su vida personal, así que estos datos solo serán enfocados en datos biográficos y públicos.

10 DATOS DE ALEXANDER DREYMON, UHTRED EN “THE LAST KINGDOM”

1. NACIÓ EN ALEMANIA, PERO CRECIÓ EN FRANCIA, INGLATERRA Y LOS ESTADOS UNIDOS

2. SU NOMBRE COMPLETO ES ALEXANDER DOETSCH Y NACIÓ UN 7 DE FEBRERO DE 1983

3. A SUS 37 AÑOS, ESTÁ SOLTERO Y ES DE SIGNO ACUARIO

4. DESDE PEQUEÑO SABÍA QUE QUERÍA SER ACTOR Y SE PREPARÓ PARA ELLO

5. PRACTICÓ EQUITACIÓN Y ARTES MARCIALES POR MUCHO TIEMPO

6. UNA VEZ ESCAPÓ DE LA POLICÍA CUANDO ESTUDIABA EN LA UNIVERSIDAD DE LONDRES

7. TAMBIÉN HIZO TEATRO EN EUROPA EN LAS PRODUCCIONES DE “MUSTARD” EN EL TEATRO SOHO DE LONDRES Y “ANGELS” EN EL “THEATRE DU MARAIS” DE PARIS

8. PARTICIPÓ EN LA PELÍCULA “CHRISTOPHER AND HIS KIND” DE LA BBC EEN EL 2011, EN “AMERICAN HORROR STORY: COVEN” DEL 2013 AL 2014 Y EN “RESISTANCE” DEL 2011

9. SE LE CONOCE EN LOS SETS DE GRABACIÓN COMO UN MADRUGADOR. LE GUSTA GRABAR APENAS SALGA EL SOL.

10. NO LE SORPRENDIÓ SU FAMA POR “THE LAST KINGDOM”, ÉL VIVE TRANQUILO DE LO QUE MÁS LE GUSTA HACER: LA ACTUACIÓN.

