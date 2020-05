“The Last Dance” (“El último baile” en español) llegó a su fin con 10 estupendos episodios y se ha convertido en un fenómeno global al consolidarse como la serie que marcó récord de audiencia en el canal ESPN y en Netflix. El show se centra en la trayectoria profesional de Michael Jordan, y la temporada 1997-98 en los Chicago Bulls. Cada capítulo del show generó polémica tras revelar algunos secretos de la vida del astro de la NBA y su entorno más cercano.

La serie documental producida por ESPN y dirigida por Jason Hehir estaba cuidada a detalle a lo largo de 10 episodios e ilustrada de forma extraordinaria, por lo que realmente podías ver por ti mismo cómo se fueron dando los diversos sucesos que derivaron en la disolución de los Chicago Bulls tras obtener el título de la NBA de la temporada 1997-98.

“El último baile” también nos permitió explorar a detalle la vida profesional y personal de Michael Jordan, considerado por miles de personas como el mejor basquetbolista de la historia. Además, echamos un vistazo a las situaciones que rodeaban a sus compañeros y, mediante testimonios, confesiones y escenas, el público pudo conocer varios secretos de su entorno más cercano.

¿QUÉ PASÓ CON LOS PROTAGONISTAS DESPUÉS DEL FINAL DE “THE LAST DANCE”?

Michael Jordan es el protagonista de la serie y conocimos tanto su trayectoria desde sus días universitarios hasta su salida por la puerta grande de los Bulls, pasando por un retiro orillado por la muerte de su padre y hasta pudimos ver imágenes inéditas del rodaje de Space Jam, justo en el inter en que se fue a jugar beisbol. Pero ahora vamos a mencionar qué pasó con “MJ” y compañía después de la mencionada última campaña con el equipo de Chicago que marcó el final de una dinastía.

MICHAEL JORDAN DESPUÉS DE ‘THE LAST DANCE’

Después de haber conquistado seis campeonatos con los Chicago Bulls, Michael Jordan decidió retirarse por segunda vez del basquetbol, luego de la reestructuración que sufrió el equipo y que contemplaba el despido del entrenador Phil Jackson, situación que lo orilló a no regresar a jugar con los Chicago Bulls tras la temporada de 1997-98.

Sin embargo, el jugador estrella regresó en 2001 a jugar en la NBA, aunque con los Washington Wizards. Ahí disputó dos temporadas como jugador, aunque la primera sufrió muchas lesiones, para la segunda se desempeñó de mejor forma, lo que sirvió como una especie de tour de despedida, ya que en 2003 ahora sí se retiró de forma definitiva de este deporte y conforme pisaba los estadios la gente se rendía a sus pies.

Eso sí, antes de lo anterior fungió como presidente de operaciones en Washington Wizards a comienzos de siglo, aunque no tomaba buenas decisiones y era criticado constantemente, por lo que a la postre fue despedido.

Jugó golf en algunos torneos de beneficencia, inclusive dejó salir su pasión por las motos, ya que no podía ejercer esta actividad por las condiciones de su contrato. Se convirtió en miembro del Salón de la fama de la NBA y más tarde comenzaron las negociaciones que a la postre lo convirtieron en dueño de los Charlotte Hornets.

SCOTTIE PIPPEN DESPUÉS DE ‘THE LAST DANCE’

A pesar de lo buen jugador que era, Scottie Pippen no quiso seguir en los Chicago Bulls tras el desmantelamiento del equipo en el 98’, por lo que para la siguiente temporada fue transferido a los Houston Rockets a cambio de otro jugador y de una ronda en el draft. Tras algunos problemas con miembros del equipo texano, se fue con Portland Trail Blazers. Después de cuatro años en el equipo volvió con los Bulls, aunque en 2003, apenas un año después de su regreso, anunció su retiro de la NBA.

Tras un paso muy ligero y fugaz en el basquetbol europeo cuando tenía 42 años, Pippen se convirtió en embajador del equipo de Chicago y también jugaba golf constantemente, por lo que no perdió el amor por ese pasatiempo. Incluso ha sido comentarista deportivo de televisión, por lo que se ha mantenido pegado a su pasión por el basquetbol.

TONI KUKOČ DESPUÉS DE ‘THE LAST DANCE’

Luego de la reestructuración de los Chicago Bulls, Toni Kukoč fue el responsable de echarse el equipo al hombro, ya que fue de los pocos que no fueron liberados o traspasados, sin embargo, las herramientas para poder al menos dar batalla en la NBA fueron escasas por lo que fue traspasado a los Philadelphia 76ers en el 2000.

Aunque su poca participación lo llevaron a salir hacia los Atlanta Hawks donde jugó una temporada y se marchó a los Milwaukee Bucks y ahí se retiró. Ha sido consejero del dueño de los Bulls de Chicago: Jerry Reinsdorf y persiguió su sueño de convertirse en golfista profesional.

DENNIS RODMAN DESPUÉS DE ‘THE LAST DANCE’

La carrera de Dennis Rodman después de 1998 no fue la misma, ya que tras ser liberado por los Chica Bulls tuvo un paso fugaz por Los Angeles Lakers y más tarde por Dallas Mavericks, aunque su comportamiento le trajo problemas a su legado y poco tiempo después tuvo que hacerse a un lado.

Eso sí, continuó con sus aspiraciones para convertirse en luchador y participó en algunas peleas. Incluso vino a jugar a México con el equipo Fuerza Regia de Monterrey en 2004 y brincó por varias franquicias pequeñas con tal de que la NBA se fijara en él nuevamente, cosa que no volvió a pasar.

PHIL JACKSON DESPUÉS DE 'THE LAST DANCE

Sin duda Phil Jackson fue quien mejor rumbo tomó después de su salida de los Chicago Bulls en 1998. Después de tomar un año sabático e inclusive pensar que ya no dirigiría más, Los Ángeles Lakers insistieron para que tomara las riendas del equipo y en 1999 aceptó.

Los resultados llegaron pronto para el equipo, ya que un año más tarde se coronaron campeones de la NBA y no sólo eso, ya que las dos temporadas siguientes también se alzaron con el título máximo de la liga.

En 2004 Phil se va de los Lakers tras sufrir su primera derrota en las finales de la NBA, sin embargo, un año después vuelve al equipo para comandarlo y en 2009 y 2010 vuelve a convertir a Los Ángeles en campeones de la liga. En 2011 anuncia su retiro y desde entonces ya no ha dirigido más a nivel profesional.

En total ganó dos campeonatos como jugador con los New York Knicks y 11 como entrenador de los Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers, números impresionantes que demostraron su talento como timonel, no por nada lo nombraron presidente de los Knicks en 2014.

JERRY KRAUSE DESPUÉS DE ‘THE LAST DANCE’

El que para muchos fue el villano de The Last Dance: Jerry Krause nunca pudo materializar su sueño de reestructuración y, pese a sus esfuerzos para encontrar talento joven e intentar formar a otro equipo sólido, no trascendió.

En 2003 renunció como gerente general de los Chicago Bulls debido a problemas físicos derivado de las presiones de su trabajo. Años más tarde regresó a trabajar como explorador de talentos para diferentes equipos, aunque ya no tuvo la notoriedad que logró cuando formó a los Bulls alrededor de Michael Jordan. En 2017 falleció y por esa razón no aparece en las entrevistas actuales que conforma la serie documental.

