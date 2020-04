“The King: Eternal Monarch”, también conocida en Latinoamérica como “El Rey: Eterno Monarca”, es el nuevo drama coreano de SBS y Netflix que se ha convertido en todo un éxito internacional. La serie, que combina romance y fantasía, llegó a las pantallas el 17 de abril recibiendo una gran acogida con altos niveles de audiencia y es uno de los k-dramas más comentados, sobre todo por la esperada participación de Lee Min Ho y Kim Go Eun como pareja principal.

Escrito por la famosa guionista Kim Eun Sook, “The King: Eternal Monarch” es un drama de fantasía sobre dos universos paralelos. Un universo es una democracia que se asemeja a la Corea moderna tal como la conocemos, mientras que el otro es un universo alternativo en el que Corea es un imperio gobernado por un solo monarca. Los protagonistas cruzarán sus caminos mientras intentan cerrar el portal que une a estos dos universos.

El k-drama está protagonizado por los populares actores Lee Min ho (Boys Over Flowers) y Kim Go-eun (Goblin). En la ficción, Kim Go Eun asumirá dos roles diferentes, como la detective Jung Tae Eul de la República de Corea y a la criminal que se parece a ella “Luna” en el Imperio de Corea. Mientras que Lee Min Ho interpretará a Lee Gon, un emperador que intenta luchar contra el mal al unirse con la detective para cerrar la puerta entre los dos mundos.

¿QUÉ DÍAS SALEN LOS NUEVOS EPISODIOS DE “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

“The king: Eternal monarch” se emite los viernes y sábados. La distribuidora internacional es la plataforma de streaming Netflix, a la que se debe acceder con uno de sus planes de suscripción.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

Contará con 16 capítulos, cada uno con una duración de una hora. El director del dorama es Baek Sang Hoon, conocido por haber dirigido Descendientes del sol y Secreto de amor. “The King: Eternal Monarch” tiene como principales figuras a Lee Min Ho, Kim Go Eun y Woo Do Hwan.

Episodio 1: emitido el 17 de abril de 2020

Mientras Lee Gon llora la trágica muerte de su padre, Lee Lim halla una inesperada escapatoria al toparse con una puerta que conduce a un universo paralelo.

Episodio 2: emitido el 18 de abril de 2020

Gon insiste en que es un emperador de otro mundo, pero Jeong Tae‑eul no le cree y lo lleva a la comisaría, donde se encuentra con alguien conocido.

Episodio 3: emitido el 24 de abril de 2020

A pesar de que a Jung Tae Eul le cuesta creer la historia de Lee Gon, algunas cosas sobre él son totalmente inexplicables. En el trabajo, se enfoca en un caso de homicidio.

Episodio 4: emitido el 25 de abril de 2020

Cuando Jung Tae Eul pierde su placa de policía, no puede evitar pensar en Lee Gon. Mientras tanto, Kang Sin-jae se harta de los malos hábitos de su madre.

¿DÓNDE VER LOS CAPÍTULOS DE “THE KING: ETERNAL MONARCH”?

El dorama se transmite a las 10.00 p. m. en Corea del Sur a través del canal SBS y en el resto del mundo es emitido de manera exclusiva por Netflix.

The king: Eternal monarch en Perú: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Indonesia: 10.00 p. m.

The king: Eternal monarch en Colombia: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Malasia: 11.00 p. m.

The king: Eternal monarch en México: 10.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Filipinas: 11.00 p. m.

The king: Eternal monarch en Chile: 11.00 a. m.

The king: Eternal monarch en Argentina: 12.00 m.

The king: Eternal monarch en Estados Unidos: 11.00 a. m.

The king: Eternal monarch en YouWatch

A través de YouWatch puedes acceder a los detrás de cámaras de todos los capítulos de The king: Eternal monarch, las cuales son compartidas a lo largo de la semana y tras el estreno.

BLOOPER DEL PRIMER CAPÍTULO DE “THE KING: ETERNAL MONARCH”

Debido al éxito en las emisiones del primer y segundo episodio de la serie surcoreana The king: Eternal monarch, el canal SBS emitió un video sobre las divertidas situaciones que vivieron los actores durante las grabaciones.

La que más llamó la atención fue en la que se puede ver el doloroso abrazo entre Kim Go Eun y Lee Min Ho. Casi al final del capítulo 1 ambos actores debían darse un gesto afectuoso, cuando acabó la toma la intérprete de Jung Tae Eul se quejó por la incomodidad que sintió en el rostro debido a los botones en el traje de Lee Gon.

La química entre del elenco de The king: Eternal monarch se hace presente también en los behind de scenes, en los que destaca la cercana relación de Lee Min Ho y Kim Go Eun.

La estrella femenina también ha llamado la atención por su particular dulzura fuera de cámaras en contraste con la firmeza de su personaje en la ficción.

